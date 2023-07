Home Sonstiges Meta mag keinen Datenschutz: Neues Netzwerk Threads kommt nicht nach Europa

Meta mag keinen Datenschutz: Neues Netzwerk Threads kommt nicht nach Europa

Metas neue Social Media-App soll eine Konkurrenz zum taumelnden Twitter werden, allerdings zumindest nicht in Deutschland. Die gesamte EU ist bei diesem Projekt nicht dabei. Der Grund: Meta will keinen ausreichenden Datenschutz zusichern.

Meta möchte mit dem neuen Netzwerk Threads einen Gegenpol zu Twitter ins Leben rufen, wir hatten in einer früheren Meldung darüber berichtet. Zumindest für EU-Bürger wird der neue Dienst aber nicht verfügbar sein.

Wie die irische Datenschutzaufsicht von Zeitungsberichten zitiert wird, werde Meta Threads in absehbarer Zukunft nicht in der EU einführen, die Behörde sei mit Meta über die Pläne zur Einführung von Threads im Gespräch.

Meta will keinen ausreichenden Datenschutz liefern

Der Grund für diese Einschränkung ist das europäische, vergleichsweise hohe Datenschutzniveau. Meta hat sich dagegen entschieden, es bei Threads einzuhalten, das Unternehmen möchte die Daten aus Instagram einschließlich aller personenbezogenen Daten importieren und für Threads verwenden.

Was bei den etablierten Netzwerken Facebook, Instagram und teilweise auch WhatsApp schon häufig zu heftigen Spannungen zwischen EU und Meta geführt hat, könnte beim neuen Netzwerk nun einen Start in der EU verhindern oder zumindest deutlich verzögern. Ob und wann Threads doch noch in Europa an den Start geht, ist offen.

In anderen Märkten können Nutzer inzwischen eine eingeschränkte Webvorschau des Netzwerks sehen, das in näherer Zukunft auch an das Fediverse angeschlossen werden soll, es wäre damit auch von Plattformen wie Mastodon erreichbar.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!