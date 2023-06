Home Apple Mehr Werbung im App Store: Anzeigen im Heute-Tab werden prominenter

Mehr Werbung im App Store: Anzeigen im Heute-Tab werden prominenter

Die Werbung im App Store fällt bald schneller ins Auge. Anzeigen im Heute-Tab des App Stores tauchen ab nächstem Monat direkt auf, ohne dass der Nutzer scrollen muss. Die neuen Kampagnen sollen für Werbetreibende attraktiver sein, Nutzer mögen sich an den Play Store erinnert fühlen.

Apple möchte den App Store für Werbekunden attraktiver machen, man hat heute mitgeteilt, die neuen Anzeigen im Heute-Tab bald einzuführen.

Dort konnten seit letztem Jahr erstmals Werbeplätze gebucht werden, die allerdings erst angezeigt wurden, wenn der Nutzer ein wenig heruntergesollt hat. Nun wird zwar immer noch eine nicht gesponserte App den obersten platz einnehmen, doch es kann direkt beim Aufruf von Heute eine Anzeige ins Auge springen.

Neue Anzeigen sollen schneller genehmigt werden

Apple möchte die neuen Kampagnen auch schneller durchwinken, dies werde möglich, da kein spezifisches Artwork angezeigt werde. Die neuen Anzeigen werden ab Juli ausgeliefert, sie werden ab iOS 16.4 angezeigt. Apple wird bestehende Kampagnen automatisch in das neue Format umwandeln.

Die Anzeigen im Heute-Tab sind für App-Entwickler attraktiv, sie versprechen eine große Aufmerksamkeit, Nutzer sind naturgemäß zumeist keine Anhänger von Werbung, zumal Apple-Nutzer ohnehin ein weniger tolerantes Verhältnis zu übermäßiger Anzeigenschaltung in Apple-Oberflächen haben. Apple strebt allerdings an, im Werbegeschäft in den kommenden Jahren jeweils zweistellig zu wachsen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!