macOS Big Sur 11.5 Public Beta 1 für freiwillige Tester ist da

Apple hat heute Abend auch noch die erste Public Beta von macOS Big Sur 11.5 an die freiwilligen Tester verteilt. Die erste Beta dieser Version war bereits gestern am späten Abend an die registrierten Entwickler gegangen. Mit einem Release der finalen Version ist in einigen Wochen zu rechnen.

Apple hat heute Abend auch noch die erste öffentliche Beta von macOS Big Sur 11.5 vorgelegt. Diese neue Testversion kann damit ab sofort von allen freiwilligen Testern geladen und installiert werden. Die Teilnahme am Public Beta-Programm von Apple ist kostenlos nach einer einmaligen Registrierung möglich.

Apple hatte gestern Abend bereits Beta 1 von macOS Big Sur 11.5 an die registrierten Entwickler verteilt, neben einigen weiteren neuen Betas.

Noch nicht viel über Neuerungen in macOS Big Sur 11.5 bekannt

Apple wird mit dem Update auf macOS Big Sur 11.5 auf jeden Fall wieder an der allgemeinen Performance, Sicherheit und Stabilität von macOS arbeiten. Welche Neuerungen oder Änderungen sich mit dem Update ergeben werden, ist aber derzeit noch nicht bekannt.

Zuvor wird Apple zunächst das Update auf macOS Big Sur 11.4 für alle Nutzer veröffentlichen, dessen Release Candidate aktuell bei den Entwicklern liegt. Mit einer Veröffentlichung von macOS Big Sur 11.4 für alle Nutzer ist schon Anfang kommender Woche zu rechnen.

Bemerkt ihr interessante Neuerungen in der Beta 1 von macOS Big Sur 11.5? Lasst es uns gern in den Kommentaren unter dem Artikel wissen.

