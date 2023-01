Home Daybreak Apple MacBook Pro 2023 mit langsamer SSD | Teures Twitter-Abo | O2-Grow wird teurer – Daybreak Apple

Einen wundervollen guten Morgen! Heute berichten wir euch über langsamere SSD-Festplatten im neuen MacBook Pro, ein teures Twitter-Abo und die neuen O2-Tarife. Das und mehr gleich hier.

MacBook Pro 2023 bekommt auch die langsameren SSDs

Wie bereits beim MacBook Air mit M2 beobachtet wurde, enthalten die SSD-Festplatten des neuen MacBook Pro ebenfalls deutlich niedrigere Schreib- und Lesegeschwindigkeiten, als die Modelle mit M1. Das Modell mit 256 GB Speicher nutzt nur ein Modul in der Festplatte, wo vorher 2 128 GB Module verwendet wurden. Dies führt zu einer bis zu 50% schwächeren Schreib- und Lesegeschwindigkeit beim neuen Macbook.

Twitter ohne Werbung

Werbung ist die Haupteinnahmequelle von Twitter, gleichzeitig sind viele Nutzer von ihr genervt. Was ist also der logische Schluss? Man bietet den Nutzern ein Abo an, bei dem sie keine Werbung eingeblendet bekommen. Zumindest denkt sich das Elon Musk, denn anscheinend befindet sich so ein Abo jetzt in der Vorbereitung. Es wird wohl teurer als Twitter Blue werden und ob dies die neue, große Einnahmequelle wird, muss sich erst noch zeigen.

02-Grow: Tarife werden teurer, aber wachsen jährlich

O2 hat bereits vor einiger Zeit angekündigt, die Tarife erhöhen zu wollen. Dies wurde nun umgesetzt mit der Besonderheit, dass es wachsende Tarife gibt. Ihr bezahlt also erstmal mehr Geld, das Datenvolumen vergrößert sich dann aber mit der Zeit, so dass ihr nicht auf einen anderen Tarif mit mehr Datenvolumen umsteigen müsst. Alle Infos und eine Übersicht zu den Tarifen findet ihr hier:

Was sonst noch wichtig war

Das war es auch schon für heute. Euch noch einen schönen und angenehmen Donnerstag!

