Das seht ihr bei Freevee im Februar 2023

In Mitteleuropa hält der Winter Einzug, zumindest ist hier und da doch deutlich mehr Schnee zu sehen. Ideal also, um sich auf das Sofa zu lümmeln und sich ein paar Streaming-Inhalte zu konsumieren. Was ihr bei Freevee im Februar erwarten könnt, verraten wir hier.

Insgesamt 27 neue Titel

Amazon Freevee ist eher ein separater Channel, der sich komplett kostenfrei konsumieren lässt. Einzige Voraussetzung ist ein Amazon-Konto. Im Gegenzug muss man sich allerdings mit Werbung abfinden. Das hört sich weit dramatischer an, als es ist. Fairerweise müssen wir aber nun nach längerer Beobachtung festhalten, dass sich die Anzahl der Werbung je nach verwendeter Plattform richtet, Amazon scheint hier also dynamisch unterwegs zu sein. Doch zurück zu den neuen Inhalten. Insgesamt 27 neue Titel erwarten euch, wie nachfolgend aufgelistet

Die neuen Filme im Februar

Ab dem 01. Februar 2023

True Grit

Rurouni Kenshin

Ab dem 02. Februar 2023

Vernost

Ab dem 03. Februar 2023

I Want You (ICH STEH AUF DICH)

Ab dem 04. Februar 2023

The Trials of Cate McCall

Ab dem 05. Februar 2023

First Light – Die Auserwählte

Ab dem 06. Februar 2023

An Interview with God

Ab dem 07. Februar 2023

Elvis – The King: Sein Leben

Ab 11. Februar 2023

Forever – Ab jetzt für immer

Ab dem 12. Februar 2023

Close Range

b dem 13. Februar 2023

Der Anschlag – Wettlauf gegen die Zeit

Ab dem 15. Februar 2023

Thinner – Der Fluch

Ab dem 16. Februar 2023

Beyond the Sky – Discover the Truth

Ab dem 17. Februar 2023

Joe – Die Rache ist sein

Ab dem 18. Februar 2023

Haftbefehl

Ab dem 19. Februar 2023

Extreme Job – Spicy-Chicken-Police

Ab dem 21. Februar 2023

God of War – Krieg der drei Reiche

Ab dem 23. Februar 2023

Demonic

Ab dem 24. Februar 2023

Das Mädchen deiner Träume

Ravage: Einer nach dem anderen

Ab dem 25. Februar 2023

High Ground – Der Kopfgeldjäger

Ab dem 26. Februar 2023

Killing Season

Ab dem 27. Februar 2023

Hunted: Blutiges Geld

Miracle Season – Ihr grösster Sieg

28. Februar 2023

Royals‘ Revenge – Das Gesetz der Familie

The Operation – Im Sumpf der Korruption

Love Accidentally

Die neuen TV-Serien im Februar

Ab dem 01. Februar 2023

Boogiepop and Others

Copper

Farina – Cocaine Coast

Ab dem 15. Februar 2023

The Closer | Staffeln 1-7

So viel Werbung müsst Ihr ertragen

Wie bereits angedeutet, handelt es sich hier um ein werbefinanziertes Angebot. Pro Stunde unterbricht Amazon Filme und Serienfolgen für insgesamt maximal neun Minuten, um Werbung zu präsentieren. Überspringen lassen sich die Clips nicht. Um die Inhalte zu sehen, müsst ihr über ein Amazon-Konto verfügen. Die Inhalte lassen sich direkt über die Webseite von Amazon oder über die jeweiligen Prime-Apps konsumieren.

