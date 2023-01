Home Betriebssystem iOS 16.3 repariert Siri-Wo ist-Abfragen in CarPlay

Apple behebt mit iOS 16.3 auch einen nervigen Bug in CarPlay. Dieser hatte zuvor verhindert, Siri nach dem Standort von Personen über die Wo ist-Funktion zu fragen. Nun funktionieren diese Abfragen wieder.

Mit dem Update auf iOS 16.3 hat Apple auch Probleme in Zusammenhang mit CarPlay behoben. In den Anmerkungen zum Update hieß es nur sehr allgemein, es würden Bugs bei der Siri-Nutzung mit CarPlay beseitigt, das war wenig konkret.

Damit gemeint war aber offenbar die Beseitigung von Einschränkungen bei der Nutzung von Wo ist über Siri in CarPlay. In früheren Versionen war es noch möglich, via CarPlay Siri nach dem Standort einer Person zu fragen. Zuletzt antwortete Siri hierauf stets, dass diese Anfrage während der Fahrt nicht möglich sei.

Standortabfragen via Wo ist funktionieren in CarPlay wieder

Nun ist es wieder möglich, per Siri auch bei der Nutzung von CarPlay nach der Position einer Person zu fragen, mit der man den Standort über das Wo ist-Netzwerk teilt, das berichten Nutzer auf Reddit.

Immer wieder hatten Updates CarPlay-Funktionen kaputt gemacht, nur um durch spätere Updates wieder repariert zu werden, woraufhin aber nicht selten neue Fehle eingeführt worden waren.

Mit dem Update auf iOS 16.3 ergänzt Apple auch die Unterstützung für den HomePod der zweiten Generation und führt den „Erweiterten Datenschutz“ ein. In dieser Meldung lest ihr, wie diese neue Sicherheitsstufe zu aktivieren ist.

