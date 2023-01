Home iCloud / Services Manga-basierte Serie „Drops of God“ wird 2023 auf Apple TV+ debütieren

Apple TV+ hat sich von einem belächelten Streamingdienst vor allem für Fans von hochwertigen Serien zu einer echten Alternative entwickelt. Das liegt auch daran, dass man für fast jedes Genre ein Highlight im Programm an – bis auf Mangas. Die sind extrem beliebt, doch 2023 wird Apple TV+ auch diese Lücke schließen.

Apple TV+ sicherte sich dafür, wie man mittels Pressemitteilung verkündete, die die Manga-basierte Serie „Drops of God“, die auf den Manga-Bestsellern von Tadashi Agi und Shu Okimoto basiert. „Drops of God“ spielt Fleur Geffrier („Das Boat“, „Elle“) als Camille Léger und Tomohisa Yamashita („The Head“, „Tokyo Vice“ „Alice in Borderland“) als Issei Tomine. Die Serie wird von Les Productions Dynamic in Zusammenarbeit mit 22H22 und Adline Entertainment produziert. Wann wir genau mit der Serie rechnen können, lässt Apple TV+ indes noch offen. Man spricht lediglich davon, die Serie im laufe des Jahres 2023 auszustrahlen.

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

