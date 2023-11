Home Apps Logic Pro: Erstes großes Update für die iPad-App

Logic Pro: Erstes großes Update für die iPad-App

Apple hat das erste große Update für Logic Pro auf dem iPad vorgelegt. Die App ist als Mietsoftware für das Tablet von Apple verfügbar. Auch die Mac-App hat eine Aktualisierung erhalten.

Seit einigen Monaten gibt es Logic Pro auch für das iPad, nachdem Nutzer von Apples leistungsstarken Tablets lange warten mussten, bis sie die professionelle Audioschnittanwendung auch mobil verwenden konnten. Nun hat Apple erstmals ein größeres Update für Logic Pro am iPad veröffentlicht.

Das ist neu in Logic Pro am iPad

Apple notiert die folgenden Neuerungen für Logic Pro am iPad:

• Erstelle veröffentlichungsreife Mixe mit dem Mastering-Assistenten und dessen breiter Palette intuitiver Werkzeuge zur Sound-Gestaltung.

• Nimm mit dem integrierten Mikrofon oder einem verbundenen Audiogerät live im Quick Sampler auf, um Instrumente und Drum-Kits zu erstellen.

• Dank der neue hinzugefügten Unterstützung von Split View und Stage Manager kannst du nahtlos mit mehreren Apps wie „Sprachmemos“ parallel arbeiten.

• Wähle in der App „Dateien“ mehrere Dateien gleichzeitig aus und ziehe sie, um schnell Drum-Kits zu erstellen oder Stems zu deinem Projekt hinzuzufügen.

• Höre Samples, Loops und Instrumente in der Übersicht an, indem du mit dem Finger nach oben oder unten streichst.

• Das kostenlose Sample Alchemy-Paket „Hybrid Textures“ enthält eine Sammlung von 70 Patches und mehr als 80 Loops, die auf der Basis von Geräuschen in kreative, spielbare Instrumente verwandelt wurden.

Auch Logic Pro am Mac hat ein Update erhalten

Auch die Mac-Version von Logic Pro hat eine Aktualisierung bekommen. Apple notiert folgende Neuerungen für Logic Pro am Mac in Version 10.8:



• Erstelle veröffentlichungsreife Mixe mit dem Mastering-Assistenten und dessen breiter Palette intuitiver Werkzeuge zur Sound-Gestaltung. • Verwandle Audio-Samples in formbare Sounds und führe diese mit Sample Alchemy auf. • Gestalte Sounds mit Beat Breaker, einem ausgeklügelten Plug-In zum Morphen von Timing und Tonhöhe, radikal um und ordne sie neu an. • Mit neuen Werkzeugen zum Verschieben und Rotieren können die Inhalte von Regionen unabhängig von deren Position in der Timeline bewegt werden. • Aufnahmen sind mit kompatiblen Geräten als 32-Bit-Gleitkommadateien möglich. • Das kostenlose Sample Alchemy-Paket „Hybrid Textures“ enthält eine Sammlung von 70 Patches und mehr als 80 Loops, die auf der Basis von Geräuschen in kreative, spielbare Instrumente verwandelt wurden.

Logic Pro am iPad kann nicht gekauft, sondern nur monatlich kündbar gebucht werden.

