Liebe Kinder… (Die Keynote nacherzählt) (Die Kolumne)

Vielleicht waren wir von der Apfelpage-Redaktion nicht die Einzigen, die sich am Montag mit viel Kaffee, den eigentlich für Halloween vorgesehenen Süßigkeiten und Turnübungen vor offenem Fenster wachgehalten haben, um sich dem Diktat Apples zu beugen, eine Keynote um 17 Uhr anzuschauen. 17 Uhr in Kalifornien! Also um 1 Uhr in der Nacht in der zivilisierten Welt. Apple war gnädig und quälte uns nur für eine halbe Stunde, aber vielleicht waren wir nicht die Einzigen, deren Kinder am Frühstückstisch fragten, wo Mama/Papa (Zutreffendes bitte unterstreichen) denn in der Nacht gewesen sei, warum sie/er (w.o.) so müde sei und warum sie/er so übelgelaunt kein Wort mit ihr/ihm/nicht-binär (auch hier bitte Zutreffendes unterstreichen) rede. Hier ein kleiner Service für diesen Fall, denn wir schlagen uns nicht nur die Nächte für Sie um die Uhren, sondern sind auch elternfreundliche Lebensratgeber. (Achtung, Satire!)

Liebes Kind

Liebes Kind (hier bitte den Namen oder im Falle von Mehrlingsgeburten die Namen einsetzen),

du weißt ja, dass Mama und Papa (eventuell bitte die Reihenfolge tauschen) gaaanz viele technische Geräte haben, auf denen ein Apfel zu sehen ist. Dieser Apfel steht für eine gaaanz große Firma gaaanz weit weg in Amerika. Diese Firma macht gaaanz tolle Videos, so wie die Serie „Abgetaucht – meine falschen Ferien“ auf KIKA (wahlweise… Sie wissen schon!), die du so gerne schaust. Und solch ein Video hat die Apfel-Firma in der Nacht gezeigt und Mama/Papa (w.o.) musste sich das Video sofort anschauen. (Nicht reagieren, sollte die Frage auftauchen, warum Sie sich das Video SOFORT anschauen mussten, ggf. etwas murmeln von Neugierde, Aktualität, Fear-of-missing-out).

Apfel-Firma

Jetzt fragst du dich sicher, was in dem Video zu sehen war? Zuerst waren gaaanz viele Menschen zu sehen, die gaaanz hart arbeiten müssen, aber zum Glück hat die Apfel-Firma dafür eine Lösung und hat all diesen Menschen eines ihrer technischen Geräte geschenkt, damit alle besser und leichter und schneller arbeiten können. Ist das nicht nett von der Apfel-Firma? Nein, die nette Firma schenkt Mama/Papa (s.o.) kein Gerät.

Tim, der Chef

Dann wurde es gruselig und die nette Apfelfirma hat ihr Haus, ja, die haben ein gaaanz großes Haus, in Nebel bei Nacht wie auf einem Friedhof getaucht. Das sah gaaanz doll gruselig aus und Papa/Mama hat sich gaaanz doll gegruselt. Dann kam der Chef der Apfel-Firma aus dem Haus heraus. Ja, so ein Chef wie Frau Müller, aber der hier heißt Tim, ja wie bei Tim und Struppi. Der Chef hier war ganz in schwarz angezogen, nur seine Uhr war orange. Warum, mein Sohn/Tochter/nicht-binär (s.o.)? Das weiß Mama/Papa auch nicht. Und nein, der nette Mann hatte keine Maske auf.

Johny im Gruselkeller

Danach tauchte in einem gaaanz dunklen Gruselkeller ein Mann auf, der Johny hieß und erzählte, wie toll er ist und wie toll diese Apfel-Firma ist und wie tolle Sachen sie bauen können. Ja, so wie Malte mit Lego, wenn er einen gaaanz hohen Turm gebaut hat. Auch die Apfel-Firma baut ganz tolle Sachen und hat drei neue Lego-Steine gebastelt, die ganz lustige Namen haben. M3, M3 Pro und M 3 Max. Warum, das weiß Papa/Mama auch nicht. Die Apfel-Firma mag so lustige Namen wie Pro und Max. Ja, wie der Max von nebenan.

John und Kate

Dann stand plötzlich ein anderer Mann in einem gaaanz dunklen Raum. Der hieß so ähnlich wie der zweite Mann, John hieß der. Und der erzählte, was sie mit den neuen schönen Lego-Steinen gebaut haben. Dann kam eine Frau, die Kate hieß und erzählt genau das Gleiche, nur mit anderen Worten. Papa/Mama weiß auch nicht, warum die Apfel-Firma immer das Gleiche erzählt. Du hörst doch deine Lieblingsgeschichte von Bibi Blocksberg (ggf. ändern) auch immer wieder, oder?

Tolle neue Lego-Steine

Die nette Frau Kate hatte ein gaaanz neues Gerät dabei. Was so neu war? Naja, mein Kind (evtl. hüsteln, räuspern, Zeit zum Nachdenken schinden)… die tollen neuen Lego-Steine sind eingebaut und das Gerät gibt es nun in schwarz. Ja, vorher war es grau und nun ist es schwarz. Du ziehst doch auch gerne neue Sachen an, oder?

Toll bunte, neue Geräte

Zum Schluss kam der dritte Mann, der John, noch einmal und zeigte noch ein neues Gerät, das es in gaaanz vielen tollen bunten Farben gibt, die dir gefallen würden. Auch hier sind die neuen Lego-Steine eingebaut. Nein, mein Kind, die kann man von außen nicht sehen! Warum die dann eingebaut sind, wenn man sie sowieso nicht sehen kann? Die Steine sind schneller als die alten! Nein, Dummerchen, die können nicht schneller rennen, sondern schneller arbeiten, so wie Mama und Papa schneller arbeiten als Onkel Willi.

Tim noch einmal

Ganz am Ende nach einer halben Stunde kam der Chef, der Tim, noch einmal ins Bild. Nein, Papa/Mama weiß nicht, ob er da die ganze Zeit gewartet hat. Und der nette Chef sagte, wie toll er ist und dann Tschüss. Jetzt verstehst du bestimmt, warum Mama/Papa das unbedingt gucken musste und morgens so müde war!

