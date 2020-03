iPhone 9 noch diese Woche? Neue Cases im Handel gesichtet

Das iPhone 9 steht möglicherweise kurz vor dem Start: In US-Einzelhandelsgeschäften sind erneut Hüllen aufgetaucht, in die wohl das neue iPhone passen wird. Es könnte noch diese Woche vorgestellt werden.

Viel wurde gemunkelt um das iPhone 9, das eigentlich schon für den März erwartet wurde. Aber der Monat ist rum und das Corona-Virus machte einen Launch noch im März wohl unmöglich, doch im April soll es losgehen, so heißt es auch aus angeblich gut informierten Quellen, Apfelpage.de berichtete. Und in der Tat deutet einiges darauf hin, dass ein Start kurz bevorsteht: In Märkten der US-Handelskette Best Buy sind neue Cases aufgetaucht, die für das iPhone 9 bestimmt sein dürften.

Noch namenlose Cases deuten auf iPhone 9-Start hin

Fotos davon wurden etwa MacRumors zugespielt, wo man den Fund allerdings zunächst nicht bestätigen konnte. Das Personal bei Best Buy soll angewiesen worden sein, das Marketing für die neue Hülle namens Urban Armor Gear case nicht vor kommendem Sonntag zu starten. Die Hüllen sollen für ein namenloses 4,7 Zoll-iPhone bestimmt sein, hieß es. Schon vor Wochen waren bereits erste Hüllen für das Budget-iPhone aufgetaucht, jedoch nur im Online-Handel.

Das iPhone 9 wird wohl auch in einer größeren Version mit 5,5 Zoll großem Bildschirm erhältlich sein, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Es wird mit Touch ID und einer Single-Lens-Kamera erwartet, die aber vielleicht Stereoton in Videos aufnehmen kann. Der Preis könnte früheren Spekulationen nach bei vergleichsweise günstigen 399 Dollar liegen.

