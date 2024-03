Home Apps Längere Videos im Status: WhatsApp bereitet Update vor

Längere Videos im Status: WhatsApp bereitet Update vor

WhatsApp bohrt die Videos im Status weiter auf. Diese können in Zukunft länger sein. Doppelt so lang können Clips im Status bald sein, die Neuerung wird aktuell in den Betas vorbereitet. Wann sie für alle Nutzer verfügbar wird, ist noch nicht klar.

WhatsApp arbeitet an einer Erweiterung des Status-Features. Dort können Nutzer seit geraumer Zeit auch kurze Videos teilen. Die Filmchen dürfen bis jetzt maximal 30 Sekunden lang sein, doch dieses Limit wird bald angepasst.

Clips im Status können bald die doppelte Länge haben

WhatsApp wird den Nutzern bald längere Videos im Status erlauben, das zeigt sich aktuell in der Beta von WhatsApp. Die Beta 2.24.7.6 für Android hebt das Limit für die Länge von Videos, die im Status gepostet werden, auf eine Minute.

Es ist nicht klar, ob damit das Ende der Fahnenstange erreicht ist oder die Clips in Zukunft noch länger werden dürfen. Auch dürfte es noch eine Weile dauern, bis die Funktion für alle Nutzer kommt.

Stand jetzt können auch Nutzer der betreffenden Beta von WhatsApp nicht alle die neue Länge nutzen. WhatsApp lässt sich in der Regel relativ viel Zeit, neue Funktionen final auszurollen.

Das letzte Update von WhatsApp brachte neue Formatierungsoptionen für Nutzer, wie diese funktionieren, könnt ihr hier nachlesen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!