WhatsApp-Update: So funktionieren die neuen Textformatierungen

WhatsApp hat vor kurzem neue Formatierungsoptionen hinzugefügt. Diese sind inzwischen für alle Nutzer verfügbar, nun lassen sich Nachrichten auch als Liste oder Code formatieren – ein Überblick.

WhatsApp hat mit dem letzten Update neue Optionen zur Formatierung von Nachrichten ergänzt. Diese sind inzwischen für alle Nutzer verfügbar. So können Nachrichten inzwischen automatisiert als Liste formatiert werden, nummeriert oder nicht nummeriert. Darüber hinaus wurden noch weitere Formatoptionen ergänzt, wir verraten euch, wie sie funktionieren.

So nutzt ihr die neuen Formatoptionen in WhatsApp

Um eine nicht nummerierte Liste zu erstellen, muss eine Zeile mit „- „ begonnen werden. Jede neue Zeile ergänzt dann einen Listenpunkt.

Um eine nummerierte Liste zu beginnen, startet eine Zeile mit „1 „, die Nummerierung wird weitergeführt. Ein Zitat wird mit „> „ eingeleitet. Um eine Nachricht als Code zu formatieren, muss sie mit „`“ eingeklammert werden.

Darüber hinaus sind die bekannten Optionen für Fett und Kursiv nach wie vor verfügbar… WhatsApp arbeitet aktuell auch an weiteren neuen Funktionen. So wird derzeit etwa die Verbindung zu anderen Messengern vorbereitet. Diese wird es möglich machen, Nachrichten auch von Nutzern anderer Dienste wie Signal oder Threema zu empfangen.

Wann erste weitere Plattformen in den Austausch einsteigen, ist noch nicht klar, dies wird auch davon abhängen, wie rasch andere Dienste die Zugangsbedingungen erfüllen können oder wollen, die WhatsApp unter anderem auch mit Blick auf die Sicherheit aufgestellt hat.

