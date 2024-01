Home Gerüchte Kommt die Vision Pro an diesem Tag im Januar?

Apples Vision Pro wird in Bälde auf den Markt kommen. Erwartet wird ein Launch im Februar. Einem etwas spekulativen Gerücht nach könnte es aber auch schon in der letzten Januarwoche los gehen.

Jetzt dauert es nicht mehr lange, dann kommt Apples Vision Pro auf den Markt. Die Computerbrille wird zwar zunächst nur in den USA in den Handel gebracht, die Aufmerksamkeitskurve für das Produkt weist aber auch im Rest der Welt wieder steiler nach obenDerzeit wird erwartet, dass Apple das Gadget im Februar in den Verkauf schickt. Nun will eine chinesische Quelle ein konkretes Datum erfahren haben: In der letzten Januarwoche soll die Brille starten.

Konkret wird der 27. Januar genannt – dieser fällt allerdings in diesem Jahr auf einen Samstag und es ist eher unwahrscheinlich, dass die Vision Pro am Wochenende auf den Markt gebracht wird. So etwas ist nicht typisch für Apple, zudem wird man sich wohl maximale mediale Aufmerksamkeit für den Verkaufsstart sichern wollen.

Andererseits ist am 27. Januar in China in den USA noch Freitag. An Freitagen bringt Apple häufiger neue Produkte in den Verkauf. Die Quelle hat allerdings keine nennenswerte Historie bei Spekulationen um neue Apple-Produkte vorzuweisen.

Die Vision Pro wird zu einem Startpreis von 3.500 Dollar in den Handel gebracht, wann das Gadget in weiteren Ländern starten soll, ist noch völlig offen. Ein Start in Europa wäre für Ende des Jahres denkbar, jedoch ist auch eine noch längere Verzögerung durchaus nicht unwahrscheinlich.

