Kleiner iMac nur noch mit eingeschränkten Speicherkonfigurationen erhältlich

Apple trifft weitere Vorbereitungen für die Markteinführung eines neuen iMac, wie es scheint. In diesem Rahmen wurden die Konfigurationsmöglichkeiten für die Speicherausstattung des iMac mit 21,5 Zoll eingeschränkt. In diesem Jahr wird ein iMac mit Apple Silicon-Chip erwartet.

Apple hat eine Änderung der Konfigurationsmöglichkeiten des iMac (Affiliate-Link) vorgenommen. Der 21,5 Zoll-iMac kann nun nicht länger mit einer SSD mit 512 GB beziehungsweise einem TB geordert werden. Stattdessen stehen nur mehr die Varianten mit 256 GB großer SSD beziehungsweise einem TB Fusion Drive zur Verfügung. Der iMac 21,5 Zoll wurde zuletzt im Jahr 2019 aktualisiert, als er die Intel-Core-Prozessoren der achten Generation erhalten hatte. Er ist nun deutlich nicht mehr auf dem Stand der Zeit.

Apple dürfte 2021 einen neuen iMac mit Apple Silicon bringen

Zuvor hatte Apple bereits den Verkauf des iMac Pro endgültig eingestellt, wie wir gestern in einer weiteren Meldung berichtet hatten. Dieser Verkaufsstopp kam mit Vorankündigung. Apple soll die Markteinführung eines neuen iMac vorbereiten, Apfelpage.de berichtete. Neben einem neuen Design, der ersten äußerlichen Auffrischung seit über zehn Jahren, soll der iMac auch Apples neue Apple Silicon-Prozessoren erhalten. Wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten, wurden zuletzt bereits iMacs mit einem mutmaßlichen M-Series-Chip in Logdateien gesichtet. Wann die neuen Modelle auf den Markt kommen werden, ist unklar. Möglich wäre eine Präsentation im Rahmen einer Keynote im Herbst. Ein Launch im Sommer ist ebenfalls nicht ausgeschlossen.

