Home Apfelplausch KI in Safari & iOS 18 | iPhone 16 Leaks | Neue iPads vor der Tür – JETZT im Apfelplausch Podcast

KI in Safari & iOS 18 | iPhone 16 Leaks | Neue iPads vor der Tür – JETZT im Apfelplausch Podcast

KI ist inzwischen auch bei Apple voll das Thema. iOS 18 soll hier den großen Durchbruch bringen – gleich mehrere Durchbrüche, einen davon auch in Safari. Wir sprechen über ein weiteres KI-Vorhaben, das Apple offenbar in der Pipeline hat. Weitere Themen in dieser Sendung: Gerüchte um die kommenden iPhones, das Apple TV und mögliche Gesundheitsprobleme durch die Vision Pro. Willkommen zur Episode 336.

Kapitelmarken

00:00:00: Intro und Hörerpost zu Apple TV Bug, MacBook Batteriezustand und mehr

Intro und Hörerpost zu Apple TV Bug, MacBook Batteriezustand und mehr 00:13:00: Neue iPads vor der Tür

Neue iPads vor der Tür 00:16:16: iPhone 16- und 16 Pro-Gerüchte

iPhone 16- und 16 Pro-Gerüchte 00:26:50: iOS 18 mit neuem Surfassistent?

iOS 18 mit neuem Surfassistent? 00:33:00: Apple lenkt ein bei iPhone-Reparatur-Regeln

Apple lenkt ein bei iPhone-Reparatur-Regeln 00:42:20: Gerücht: Apple TV mit Kamera

Gerücht: Apple TV mit Kamera 00:57:00: Apple Watch X mit LTPO Display

Aber zunächst starten wir mit Mails von euch. An der Stelle die interessante Beobachtung: Einige Hörer würden die Sendung tatsächlich lieber ohne Hörerpost haben. Wie seht ihr das: Hörerpost ja oder nein oder vielleicht am Ende der Sendung? Lasst uns eure Meinung gern in den Kommentaren wissen.

iPad- und iPhone-Gerüchte

Das iPad Pro dürfte ein OLED-Panel bekommen, das scheint so gut wie sicher. Alles andere als sicher sein kann man sich indes beim iPhone 16, das kommt ja auch erst in einem halben Jahr. Dennoch schießen inzwischen erste Spekulationen ins Kraut, von möglichen Farben etwa oder der erwarteten Batteriekapazität. Wir ordnen die neuesten Gerüchte kurz für euch ein.

Bekommt Safari einen KI-Helfer?

Mit iOS 18 will sich nun auch Apple dem KI-Boom anschließen, allerhand Neuerungen sind offenbar geplant. Dazu soll auch ein neuer Browserassistent gehören, den Safari bekommen soll. Bekannt ist noch nicht viel, aber man kann spekulieren, was Apple hier planen könnte.

Apple wird bei Reparaturen beweglicher

Wenn ein iPhone kaputt ist, kann es nur mit neuwertigen Original-Ersatzteilen repariert werden, so war es lange Zeit. Das hat sich inzwischen aber geändert. Apple akzeptiert bald auch gebrauchte Komponenten bei einer Reparatur, wir ordnen diese Entscheidung ein. Unterm Strich: Ein überfälliger Schritt.

Bekommt das Apple TV eine Kamera?

Das Apple TV mit Kamera, wäre das sinnvoll? Wir haben da unsere Zweifel, es ist auch nicht ganz klar, was von einem solchen Gerücht von neulich zu halten ist, aber eine andere Lösung würde sich anbieten.

Was war sonst noch los?

Die Vision Pro ist ein schweres Ding und das soll teilweise zu Gesundheitsproblemen bei den Trägern führen. Lukas zumindest hat noch keine chronischen Kopfschmerzen und Nackenverspannungen vom Tragen der Brille davon getragen. Die Apple Watch soll bald mit neuartigen OLEDs ausgestattet werden, ein Trostpreis, wo es doch mit den eigenen MicrolEDs schon nicht hinhaut. Und der Datenschutz in den USA soll stärker werden, nach dem Vorbild Europas, wo seit einigen Jahren die DSGVO gilt. Ich wünsche euch wie immer Spaß beim Hören!

Apfelplausch hören

Apfelplausch unterstützen

Als Hörerpost im Plausch sein?

…dann schreibt uns eure Fragen, Anmerkungen, Ideen und Erfahrungen an folgende Adressen:

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!