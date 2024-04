Home Gerüchte Neues Apple TV mit Kamera? Gurman macht Andeutungen über neue Features

Hat Apple ein neues Apple TV mit einer Kamera in Planung? Neue Aussagen befeuern entsprechende Spekulationen. Aktuell ist Facetime am Apple TV zwar verfügbar, jedoch auf eine Kamera in einem iPhone oder Mac angewiesen. Ob Apple tatsächlich eine neue Box mit neuer Kamerahardware in der Pipeline hat, ist nicht absehbar.

Apple könnte ein zukünftiges Apple TV mit einer Kamera ausstatten. Der Redakteur Mark Gurman von Bloomberg macht in der neuesten Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters eine interessante Aussage zum Apple TV. Er schreibt, ein Apple TV mit einer Kamera könnte über eine neue, gestengesteuerte Bedienung verfügen. Es wird aber nicht ganz klar, ob er damit auch sagen möchte, dass ein solches neues Apple TV tatsächlich in Entwicklung ist oder gar vor einer Vorstellung steht.

Facetime aktuell auf zweites Gerät angewiesen

In iPadOS 17 und macOS 14 Sonoma gibt es bereits eine Gestenerkennung, die bestimmte Bildschirmeffekte während Videokonferenzen auslösen kann, so kann etwa ein Feuerwerk oder Konfettiregen auf dem Bildschirm losbrechen, doch die Funktion wird von vielen Nutzern eher ablehnend gesehen, weil sie oft versehentlich aktiviert wird und damit die Teilnehmer einer Besprechung irritiert.

Tatsächlich spricht Gurman auch immer wieder über neue Smart Displays, die Apple entwickeln soll, allerdings gab und gibt es keine konkreteren Hinweise auf ein solches Gadget, das in nächster Zeit vorgestellt werden könnte.

FaceTime am Apple TV ist seit tvOS 17 verfügbar, allerdings ist die Funktion auf eine Kamera in einem iPhone, iPad oder Mac angewiesen, um Bilder vom Apple TV-Nutzer für die anderen Teilnehmer einzufangen.

Einzig ziemlich sicher ist, dass Apple in Bälde wohl neue iPads vorstellen dürfte.

