In welchen Farben kommt das iPhone 16?

In welchen Farben kommt das iPhone 16?

Das iPhone 16 Plus soll in insgesamt sieben Farben erhältlich sein, doch neu sind einem aktuellen Leak nach nur zwei Varianten. Ein halbes Jahr vor dem Marktstart sind Gerüchte über mögliche Farben allerdings noch mit Vorsicht zu genießen.

In welchen Farben kommt das neue iPhone? Etwa sechs Monate vor dem Start der neuen Modelle tauchen langsam erste Spekulationen um neue Farbvarianten für das neue Lineup auf.

Danach könnte das iPhone 16 Plus in insgesamt sieben Farben erscheinen, allerdings sind wohl nur zwei Farben neu.

Zwei neue Farben für neues iPhone

Der chinesische Leaker Fixer Focus Digital behauptete in chinesischen sozialen Medien, das iPhone 16 Plus werde auch in den Farben Lila und Weiß zu haben sein. Die übrigen Farben könnten gleich bleiben oder subtil überarbeitet werden.

Ob die neuen Farben erstmals exklusiv für das größere Plus-Modell erhältlich sein werden, muss sich noch zeigen. Über frische Farben für die Pro-Modelle hatten wir erst kürzlich berichtet. Das iPhone 16 Plus könnte indes zwar neue Farben, aber auch einen kleineren Akku bekommen, wie zuletzt Gerüchte wissen wollten.

Unterdessen scheint es dieses Jahr keine Frühlingsfarbauffrischung für das iPhone zu geben, die in den letzten Jahren immer wieder für eine Belebung der Verkäufe gesorgt hatte.

Das neue iPhone 16-Lineup wird im Herbst erwartet, Apple wird wohl auch in diesem Jahr wieder vier neue Modelle vorstellen.

