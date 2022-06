Home Betriebssystem Jetzt auf Deutsch: iOS/iPadOS 16, macOS Ventura und watchOS 9-Produktseiten von Apple sind online

Apple hat inzwischen auch die Sonderseiten zu iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura und watchOS 9 auf Deutsch online gestellt. Auf den Seiten lassen sich alle Highlights und auch die weniger prominent präsentierten Details der neuen Systeme nachlesen.

Apple hat die Sonderseiten zu den neuen Systemversionen nun auch in einer deutschen Version zur Verfügung gestellt. Auf diesen Produktseiten werden die neuen Hauptversionen in aller Ausführlichkeit vorgestellt und zwar in Apples bekannter, nicht an Superlativen sparender Sprache:

Alle neuen Updates erscheinen im Herbst

Apple erschlägt die Besucher auf den Produktseiten immer ein wenig mit der Vorstellung seiner Neuerungen. Wir haben uns in unseren Vorstellungen zu iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura und watchOS 9 dagegen eher auf die Highlights konzentriert.

So oder so, tatsächlich bringen die kommenden Updates für iPhone, iPad, Mac und Apple Watch einige nicht uninteressante Änderungen und Verbesserungen.

Alle Aktualisierungen werden im Herbst für die Nutzer kompatibler Geräte verfügbar sein. iOS 16 hängt hierbei einige alte iPhones ab, Apfelpage.de berichtete. Auch macOS Ventura läuft auf einigen älteren Mac-Modellen nicht mehr.

Die Beta für Entwickler ist schon jetzt verfügbar und wir werden in den nächsten Tagen auch einige erste Eindrücke zu iOS 16 und Co. für euch zusammenfassen.

Ihr habt die Beta schon? Teilt gern eure Eindrücke in den Kommentaren.

