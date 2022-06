Home Betriebssystem iOS 16: Diese alten iPhones fliegen raus

iOS 16: Diese alten iPhones fliegen raus

Mit Spannung wurde iOS 16 erwartet, das neue Betriebssystem für das iPhone, welches sich ab Herbst laden lässt. Dies hat der Konzern nun vorgestellt und naturgemäß die Vorzüge präsentiert, doch auf welchen Geräten lässt sich das neue iOS installieren? Wir klären auf.

Überraschend – iPhone 7 und 7 Plus fliegen raus

Im Vorfeld war es recht deutlich, dass es das iPhone 6s, das iPhone 6S Plus sowie das iPhone SE 2016 schwer haben werden. Auf diesen Geräten läuft zwar iOS 15, eine wirkliche Freude ist es nicht. Das liegt auch am A9, der letzten reinen Dual-Core-Variante. Deshalb ist es umso überraschender, dass Apple für iOS 16 auch das iPhone 7 und 7 Plus streicht. Hier verbaute der Konzern seinen ersten Quad-Core-Prozessor, wenngleich das technisch nicht stimmt. Es handelt sich hierbei um zwei Dual-Core-Systeme, die zudem vom ersten eigenen Controller flankiert wurden. Und man darf nicht vergessen, das iPhone 7 Plus war das erste iPhone mit einem Teleobjektiv. Dementsprechend ergibt sich folgende Liste der unterstützten Geräte:

iPhone 8 (A11 Bionic Chip)

iPhone 8 Plus (A11 Bionic Chip)

iPhone X (A 11 Bionic Chip)

iPhone XR (A12 Bionic Chip)

iPhone Xs (A12 Bionic Chip)

iPhone Xs Max (A12 Bionic Chip)

iPhone 11 (A13 Bionic Chip)

iPhone 11 Pro (A13 Bionic Chip)

iPhone 11 Pro Max (A13 Bionic Chip)

iPhone SE 2020 (A13 Bionic)

iPhone 12 Mini (A14 Bionic)

iPhone 12 (A14 Bionic)

iPhone 12 Pro (A14 Bionic)

iPhone 12 Pro Max (A14 Bionic)

iPhone 13 Mini (A15 Bionic)

iPhone 13 (A15 Bionic)

iPhone 13 Pro (A15 Bionic)

iPhone 13 Pro Max (A15 Bionic)

iPhone SE 2022 (A15 Bionic)

Sperrbildschirm

iOS 16 wird einige Verbesserungen mitbringen, doch im Fokus dürfte der neue Sperrbildschirm stehen. Dieser lässt sich erstmals personalisieren, dafür hat sich Apple das System der Apple Watch bzw. deren Zifferblätter abgeschaut. Man kann die Fonts der Schrift sowie deren Farbe ändern, es gibt speziell angepasste Wallpaper und kleine Widgets dienen als Statusanzeige. Alle relevanten Details zu iOS 16 seht ihr hier in unserem Überblicksartikel.

