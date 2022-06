Home Apple Watch watchOS 9 mit vielen Health- und Fitness-Verbesserungen: Das ist neu

Apple hat heute Abend auch watchOS 9 vorgestellt. Das neue Update bringt einige neue Health-Funktionen und Verbesserungen bei den Fitness-Features.

Hilfreichere Warnungen bei Vorhofflimmern

Wie bereits zuvor vermutet, bringt watchOS 9 eine präzisere Erkennung des gefährlichen Vorhofflimmerns-. Nun werden kritische Herzereignisse über einen längeren Zeitraum mit Datum und Zeit gespeichert, das hilft unter anderem den behandelnden Ärzten bei der Diagnose. Patienten können ihre Vorhofflimmern-Verläufe per PDF mit ihrem Arzt teilen.

Diese Funktionalität muss durch die amerikanische FDA zertifiziert werden, Apple rechnet mit einer Zulassung schon bald.

Eine neue App für Medikamente

Apple wird unter watchOS 9 eine neue App für die Verwaltung von Medikamenten bereitstellen. Sie erinnert Nutzer diskret an eine fällige Medikation. Medikamente können auch über die iPhone-Kamera erfasst und in den Planer eingepflegt werden.

watchOS respektive seine neue Medikamenten-App soll auch Kreuzinkompatibilitäten oder andere Kontraindikationen erkennen, hierzu greift watchOS 9 auf eine medizinische Datenbank zu.

Auch kann der Patient seine Medikationen mit seiner Familie oder einem Partner teilen.

Alle Medikamentendaten werden verschlüsselt und lokal auf dem Gerät gespeichert.

Die Medikamentenerinnerungen sollen auch für Nutzer ohne Apple Watch in der Health-App auf dem iPhone zur Verfügung stehen.

Verbesserungen bei der Fitness

Apple wird mit watchOS 9 auch Verbesserungen bei den Fitness-Funktionen einführen.

Die Apple Watch soll den fließenden Wechsel zwischen Sportarten beim Training erkennen und automatisch vollziehen. Intervalltraining und Herzfrequenzzonen werden ebenfalls nun unterstützt.

Es können die Schrittlänge und die Bodenkontaktzeigen beim Training erfasst werden.

Die Watch zeigt auch Details über den Fortschritt beim Schließen der Ringe während des Trainings.

Nutzer können darüber hinaus eigene Trainings erstellen, etwa um individuelle Ausdauer- und Tempoziele zu erreichen.

Eine verbesserte Schlafphasenerkennung kommt

Apple führt mit watchOS 9 eine verbesserte Schlafphasenerkennung ein: Es werden die drei Schlafphasen REM, Core und Deep erkannt.

Daten über die eigenen Schlafphasen können in Kurzform auf der Apple Watch und ausführlich in der Health-App am iPhone angesehen werden.

Auch neue Zifferblätter in watchOS 9

Und schließlich sind neue Zifferblätter mit dabei:

watchOS 9 kommt mit einem neuen Mondkalender, einem neuen Astronomie-Zifferblatt, sowie Metropolitan und PlayTime.

Weiterhin können Nutzer in der Podcasts-App nun nach Sendungen suchen oder einen Filter für kindgerechte Inhalte einstellen.

