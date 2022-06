Home iPad Das neue iPadOS 16: Das müsst ihr wissen

Das neue iPadOS 16: Das müsst ihr wissen

Natürlich hat Apple auf der diesjährigen WWDC auch eine neue Version von iPadOS vorgestellt. Hier haben wir für euch die wichtigsten Neuerungen in iPadOS 16 zusammengestellt.

Zusammenarbeiten

Das neue iPadOS macht Zusammenarbeiten über iCloud einfacher. Mit dem neuen Teilen-Button ist das Ganze direkt über die Kontakte möglich

Zusammenarbeiten in Pages, Notizen, Keynote und Co. kann direkt über Nachrichten oder FaceTime gestartet werden

Safari-Tab-Bar zeigt nun den Modus „Zusammenarbeiten“ an

Das neue „Zusammenarbeiten“ funktioniert live und auch in iOS und macOS

Mit der neuen API können Entwickler darauf zugreifen

Neues „Free Form“ kommt für iPhone, iPad und Mac: Eine Art geteiltes Notizen-Board für Brainstorming. Free Form kommt „later this year“

Stage Manager

Wie auch auf dem Mac wird Stage Manager auch auf dem iPad verfügbar sein

Damit wird das Multitasking erleichtert, da verändert werden kann, in welcher Größe Apps angezeigt werden

Erleichtert das Gruppieren von Apps und das Wechseln zwischen diesen

Ermöglicht die Nutzung eines externen Displays

Fotos

Die neue Teilen-Funktion der iCloud-Fotomediathek, die das Teilen von Fotos mit der Familie ermöglicht, wird auch auf dem iPad verfügbar sein

Nachrichten

In der Nachrichten-App kann das Versenden von Nachrichten nun wieder rückgängig gemacht werden

Nachrichten können nachträglich als Ungelesen markiert werden

Gaming

GameCenter rückt wieder in den Vordergrund, mit Share Play-Sitzungen

Das neue GameCenter soll erst später 2022 launchen

„Desktop Class Apps“

iPadOS 16 soll viele Apps deutlich besser und neu machen, mit Features, die bisher nur auf dem Mac möglich waren. Zum Beispiel anpassbare Toolbars in den Apps oben. Das Dock soll immer sichtbar sein und App-Fenster können in der Größe angepasst werden. Fenster können sogar überlappen. Der neue „Stage Manager“ von macOS ordnet Fenster und Apps intelligent an.

Sonstiges

Die Wetter-App soll auf iPadOS kommen. Wow, das war Apple nur eine Seitennotiz wert, wurde aber von vielen immer wieder gefordert.

-----

