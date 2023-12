Home iPhone iPhone 16: Vertikale Kameras und noch ein Knopf?

Das iPhone 16 soll sich mit einigen weiteren Änderungen am Design von seinen Vorgängermodellen abheben. Auch eine weitere neue Taste ist im Gespräch, sie soll die Aktionstaste ergänzen, die erstmals mit dem iPhone 15 Pro eingeführt worden war.

Apple wird im iPhone 16-Lineup wohl abermals einige Kleinigkeiten am Design ändern. Informationen, die von der Seite MacRumors geteilt wurden und auf angeblich zuverlässigen Quellen im Designteam basieren, scheinen zu zeigen, dass Apple unter anderem die Anordnung der Kameras verändern wird, MacRumors hat einige Renderings hierzu erstellt.

Die Objektive sollen vertikal angeordnet werden, wie es etwa auch beim iPhone 12 bereits einmal der Fall war. Während ein technischer Nutzen zweifelhaft ist, ließe sich auf diese Weise sofort erkennen, dass es sich um das neueste iPhone-Modell handelt.

Noch eine neue Taste?

Darüber hinaus ist wohl auch noch eine weitere Taste in Planung. Diese zwischenzeitlich auch als Capture-Button bezeichnete Taste soll auch mit einer Art ForceTouch-Erkennung ausgestattet sein, wie sie der frühere Home-Button in alten iPhones hatte und wie sie angeblich auch für die neuen Lautstärketasten geplant gewesen war, die dann letztlich doch nicht kamen.

Hier wäre allerdings noch abzuwarten, ob es diesen neuen Button in allen neuen Modellen geben wird, wahrscheinlicher ist, dass es sie nur in den Pro-Modellen geben wird. Der Action-Button könnte unterdessen im kommenden Jahr auch in die Basismodelle Einzug halten.

Das iPhone 16-Lineup wird, wohl wiederum in vier Modellen, in etwas weniger als einem Jahr erwartet.

