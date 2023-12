Home iPhone iPhone 16: Neuer Capture-Button für alle Modelle?

iPhone 16: Neuer Capture-Button für alle Modelle?

Das iPhone 16 soll eine weitere Taste erhalten. Nach dem Action-Button wäre dies schon der zweite Bedienknopf, den Apple dem iPhone hinzufügt, während der allgemeine Trend eher von physischen Bedienelementen weg geht.

Apple wird dem iPhone 16 womöglich einen weiteren Button mitgeben. Frühe Entwürfe, die das Design des neuen Modells zeigen sollen, scheinen diesen bislang gern Capture-Button genannten Knopf anzudeuten, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Diese These erhält nun Unterstützung in Form von Ausführungen zum iPhone 16 von Mark Gurman.

Der schreibt in seinem aktuellen Newsletter, Apple werde den Capture-Button im iPhone 16 einführen. Nach der Aktionstaste im iPhone 15 Pro wäre das noch eine weitere Bedienfläche am Gehäuse. Sie soll als ForceTouch-Element ausgeführt sein.

Capture-Button nimmt Videos auf

Dieser Button soll die Aufnahme von Videos starten, die Videofunktion soll so schneller aufgerufen werden können. Denkbar wäre, dass durch verschiedene Druckintensität auch der Kameramodus geändert und etwa zwischen Foto, Video und räumlichem Video gewechselt werden kann.

Alle iPhone 16-Modelle sollen Button bekommen

Spannend ist auch eine andere Annahme: Alle vier Modelle des iPhone 16 sollen den neuen Button erhalten, so Gurman. Das ist eine Abweichung von Apples bekannter Strategie, bestimmte neue Ausstattungsmerkmale nur den Pro-Modellen zu verleihen.

Ob Apple sich eine vermehrte Nutzung des iPhone 16 zur Aufnahme von räumlichem Video für die Vision Pro erhofft, bleibt offen. Diese sollen auf der Brille besonders eindrucksvoll aussehen und können erstmals mit dem iPhone 15 Pro ab iOS 17.2 aufgenommen werden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!