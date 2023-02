Home Daybreak Apple iPhone 15 mit flacherer Kamera? | iPhone SE doch noch nicht tot? | Apples Reality-Headset mit spannenden Features – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Der Kamerahügel im iPhone wird größer und größer und nicht wenige Nutzer finden das nerviger und nerviger. Diesen dürfte ein aktuelles Gerücht gefallen: Die Kamera könnte tatsächlich einmal flacher werden. Aber vielen dürfte es wie mir gehen, ich glaube es erst, wenn ich es sehe. – willkommen zur Übersicht am Morgen!

Ich darf es an dieser Stelle noch einmal sagen, was wir nicht oft genug sagen können: Vieles, was sich um den angebissenen Apfel dreht, besteht aus Gerüchten und Spekulationen. Es mag Menschen geben, die in der Keynote tatsächlich überrascht werden möchten, diese Leute haben aber leider den Keynote-Abend mit Heiligabend verwechselt. Unser Ziel und Anspruch ist eher, möglichst viele Fragen schon deutlich vorher zu beantworten, also möglichst wenige Überraschungen entstehen zu lassen. Daher mussten wir euch natürlich auch über dieses Gerücht berichten: Danach könnte das iPhone endlich mal wieder mit einer flacheren Kamera kommen – also würde aus dem Berg vielleicht wieder ein Hügel – wer weiß.

Das „Reality Pro“ kommt wohl mit echten Pro-Features

Es wird zwar teuer, oh, sogar wohl extrem teuer, dafür sind einige Features wohl auch wirklich ein wenig heiß und aufregend: So etwa die Eingabe. Der Nutzer soll Text einfach in die Luft schreiben können. Auch soll der Einrichtungsprozess nicht auf ein iPhone angewiesen sein, das klingt schon irgendwie spannend, hier die Infos dazu.

Kommt ein neues iPhone SE?

Das iPhone SE war fast schon zu Gabe getragen, doch Apple hält möglicherweise doch fest an dem alten Modell. Es wird eine Neuauflage geben, größer und frischer als die in die Jahre gekommene Variante, die sich kaum mehr verkaufte, doch bis dahin dauert es wohl noch etwas, hier dazu mehr.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Das ist bitter: Immer öfter werden Träger von AirPods Max zum Opfer von Diebstählen. Wie aus dem Nichts auftauchende Mopedgangster reißen den arglosen Passanten die AirPods vom Kopf, also Augen auf! Hier die Infos.

Spotify baut das Herz um.

Spotify ändert die Funktion des Herz-Buttons. Der wird zu einem Plus und Nutzer können hierüber bald eine weitere Funktion nutzen, hier die Infos.

Apples Modementwicklung muss zwei wichtige Aufgaben lösen.

Ein eigener 5G-Chip von Apple ist seit Jahren in Arbeit, doch die Herausforderungen sind beträchtlich. Hier lest ihr mehr darüber, welche dicken Bretter das Entwicklungsteam noch lösen muss.

Nokia baut sein Logo um.

Den nordischen Handyhersteller kennt sicher jeder, doch inzwischen ist Nokia vor allem als Netzausrüster aktiv: Nun hat sich das Unternehmen erstmals ein neues Logo gegeben, hier mehr dazu.

Und hier lest ihr mehr über den Trailer zu einem Apple Original, das inzwischen quasi Kultstatus erreicht hat.

Damit darf ich euch einen entspannten Start in den Tag wünschen.

-----

