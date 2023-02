Home iCloud / Services Apple TV+: Trailer für die dritte Staffel von Ted Lasso nun verfügbar

Apple TV+: Trailer für die dritte Staffel von Ted Lasso nun verfügbar

Apple TV+ ist der Streamingdienst, der gemessen an der Quantität der Inhalte die meisten Auszeichnungen gewinnen konnte. Dabei sticht primär die Serie „Ted Lasso“ mit Jason Sudeikis heraus. In knapp drei Wochen startet die dritte Staffel und der finale Trailer ist nun verfügbar.

Dritte Staffel von Ted Lasso

Die Serie und ihre Charaktere sind hinreichend bekannt. Am Ende der ersten Staffel gab es den Abstieg aus der Premier League in die zweitklassige Championship. Zum Ende der zweiten Staffel schaffte man wiederum den Aufstieg zurück in die Premier League und die dritte Staffel knüpft nahtlos an diesem Handlungsstrang an. Der nun offiziell veröffentlichte Trailer zeigt an, worauf wir uns in der dritten Staffel freuen dürfen:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Ab Mitte März geht es los

Bis wir die dritte Staffel auf Apple TV+ sehen können, vergehen noch rund drei Wochen. Der Start der dritten Staffel wurde auf den 15. März festgelegt. Wir gehen davon aus, dass zum Start zwei Folgen abrufbar sein werden, die restlichen Folgen gibt es dann im bekannten wöchentlichen Turnus. Unklar ist, ob es sich hierbei wirklich um die finale Staffel handelt. Sudeikis hatte diesbezüglich etwas angedeutet, doch eine offizielle Stellungnahme von Apple existiert zu dieser Frage nicht.

Was kostet Apple TV+

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!