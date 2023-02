Home Apple „Reality Pro“: Apple-Headset kommt mit virtuellem Keyboard und ist ohne iPhone lauffähig

Apples VR-Headset soll noch in diesem Jahr eingeführt werden. Nun wurden weitere Details zur Steuerung bekannt. Auch eine andere Information lässt aufhorchen: Für die Einrichtung und Nutzung ist kein iPhone erforderlich.

Apples erstes VR-Headset, das unter dem Namen „Reality Pro“ vermarktet werden soll, wird über innovative Eingabemethoden verfügen. In der neuesten Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters schreibt der Redakteur Mark Gurman einiges dazu, wie Nutzer Text über die Brille eingeben. Danach wird hier eine In-Air-Eingabe zum Einsatz kommen: Der Nutzer kann also wohl Eingaben auf einer virtuellen Tastatur in die Luft vor sich tätigen, diese werden von den zahlreichen Kameras erfasst, über die die Brille verfügen soll.

Diese Methode zu implementieren war knifflig, so Gurman, sodass es durchaus möglich sein kann, dass dieses Feature noch nicht ganz perfekt läuft.

Kein iPhone zur Einrichtung nötig

Spannend ist auch eine weitere Information: Danach werden Nutzer für die Einrichtung kein iPhone benötigen. Das Headset lädt sich die Nutzerdaten aus der iCloud herunter, auch wenn es optional auch möglich ist, Daten vom iPhone zu übernehmen.

Die erste Generation des Headsets werde mit dem M2-Chip ausgestattet, so Gurman weiter. Apple hatte ursprünglich eine noch leistungsstärkere Konfiguration angedacht, bei der Performance drahtlos von einem CPU-Hub zugeliefert werden sollte, damals hatte sich aber der Ex-Designer Jony Ive dagegen ausgesprochen. Eine zweite Generation des Headsets sei daher speziell auf die Performance hin optimiert, wovon vor allem die Grafikausgabe profitieren soll. In einer weiteren Meldung hatten wir über Pläne Apples zur Einführung der ersten Budget-Brille berichtet.

Die VR-Brille wird aktuell im Juni erwartet, dann könnte Apple das Produkt auf der WWDC 2023 vorstellen.

