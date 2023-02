Home Sonstiges Nokia überarbeitet erstmals sein Firmenlogo

Nokia überarbeitet erstmals sein Firmenlogo

Kaum zu glauben, aber wahr: Vor dem iPhone war ein Unternehmen aus Finnland der dominierende Hersteller von Mobiltelefonen. Die Rede ist von Nokia, die seinerzeit mit der Communicator-Serie das erste Smartphone entwickelt hat. Von diesem Glanz ist nicht mehr viel da, weshalb man sich umorientierte. Dem soll das neue Logo nun Rechnung tragen.

Neues Logo-Design

Jeder kennt das Logo von Nokia. Diese typische blaue Schrift mit den monolithischen Buchstaben war über fast zwei Dekaden lang omnipräsent in unserem Alltag. Dann kam Apple mit dem iPhone um die Ecke und Nokias Stern sank in atemberaubender Geschwindigkeit. Die Marke hat jedoch überlebt, weil man sich neuen Geschäftsfeldern zuwandte – und dies sogar recht erfolgreich. Dem wird das neue Logo nun Rechnung tragen, wie man kurz vor dem MWC in Barcelona in seinem Unternehmensblog verkündet.

Das neue Logo ist deutlich moderner, dynamischer und digitaler gehalten. Es steht sinnbildlich dafür, dass Nokia nun erfolgreich in der B2B-Sparte im Bereich Netzwerke und Cloud unterwegs ist. Nokia äußert sich wie folgt dazu:

Wir aktualisieren unsere Strategie und erneuern auch unsere Marke, um widerzuspiegeln, wer wir heute sind: ein führendes Unternehmen im Bereich der Business-to-Business-Technologie und Pionier der Zukunft, in der Netzwerke und Cloud zusammenkommen“

HMD Global davon nicht betroffen

Nokia selbst verkauft aus eigener Herstellung bereits seit 2016 keine Smartphones mehr, was durchaus schade ist. Dennoch kann man heute noch solche Geräte erwerben. Diese werden von HMD Global in Lizenz gefertigt und wohl weiterhin mit dem nun alten Logo gebrandet.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!