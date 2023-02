Home Hardware Vom Kopf geklaut: AirPods Max locken Langfinger an

Vom Kopf geklaut: AirPods Max locken Langfinger an

Mit AirPods Max sollte man besser nicht allzu sorglos durch die Welt spazieren, es könnte passieren, dass einem die Kopfhörer direkt vom Kopf geklaut werden. In den USA entsteht offenbar gerade ein neuer Trend unter Langfingern.

Apples AirPods Max sind teuer und für Diebe auf den ersten Blick entsprechend wertvoll. Dass die Geräte mit dem Diebstahlschutz über das Wo ist-Netzwerk geschützt sein und in vielen Fällen niemandem nach dem Diebstahl mehr nützen können, muss sich wohl noch herumsprechen. Zuletzt breitet sich eine neue Masche bei Dieben in den USA aus, darauf weist die New Yorker Polizei hin, die das Vorgehen in einem Video zeigt.

WANTED GRAND LARCENY PATTERN: Know them? On numerous occasions the individuals riding on mopeds, approach the victim’s from behind & remove Apple AirPod Max headphones off the victim’s head. @NYPD10Pct Any info call us at 800-577-TIPS or anonymously post a tip on our website pic.twitter.com/YB3lDNLvOO

Dabei werden AirPods Max den arglosen Trägern geradewegs vom Kopf geklaut, zuletzt nahmen diese Diebstähle drastisch zu.

Täter kommen auf Motorrollern und schlagen blitzschnell zu

In New York scheint sich diese fragwürdige Mode rasch auszubreiten: Seit Ende Januar wurden knapp 30 Personen ihre AirPods geklaut. Das Vorgehen ist dabei immer gleich: Die Täter treten zu zweit auf und fahren auf Motorrollern an die Opfer heran, einer der Täter springt ab und reißt den Opfern ihre Kopfhörer vom Kopf, dann verschwinden beide wieder blitzschnell.

Diese Diebstähle ereigneten sich in den letzten Wochen in vielen Bezirken New Yorks, verletzt wurde glücklicherweise niemand. An einem Tag erbeuteten die Diebe acht AirPods Max, überhaupt wurden in der Hauptsache die wertvollen Apple-Kopfhörer entwendet.

Bei den Opfern handelt es sich um Männer und Frauen zwischen 18 und 40 Jahren. Ob dieser kriminelle Trend auch schon in anderen Städten beobachtet wurde oder sich als bald in anderen Regionen ausbreitet, muss sich noch zeigen. So oder so, Besitzer von AirPods Max sollten wachsam sein oder ihre Kopfhörer nicht in der Öffentlichkeit tragen.

