iPadOS 17: Diese iPads bekommen das Update

Mit dem Update auf iPadOS 17 werden auch hier die Hardwarevoraussetzungen angezogen. Apple wirft Geräte aus der Update-Versorgung raus. Alles in allem bleibt die Unterstützung aber noch auf vielen Geräten erhalten.

Apple wird mit dem anstehenden Update auf iPadOS 17 die Anforderungen an die Hardware erhöhen. Damit werden einige Geräte das Update nicht mehr erhalten. Eine Einschränkung der Hardwareunterstützung war bereits im Vorfeld erwartbar gewesen.

Diese iPads bekommen kein iPadOS 17 mehr

Für das iPad Pro der ersten Generation ist in diesem Herbst Schluss, es wird kein Update auf iPadOS 17 mehr erhalten.

Ebenfalls raus ist das iPad 5. Damit bleiben aber noch eine Menge Geräte, die die Aktualisierung erhalten werden.

iPadOS 17 kommt für diese Modelle

Das iPad Pro 2 und höher werden das Update erhalten. Ebenfalls wird iPadOS 17 für das iPad Air 3 und höher erscheinen.

Beim Einsteiger-iPad werden das iPad 6 und höher noch mit dem Update versorgt. Wer ein iPad mini hat, benötigt ein iPad mini 5 oder höher, um das Update zu erhalten.

iPadOS 17 wird im Oktober für alle Nutzer erwartet. Hier lest ihr mehr zu den kommenden Neuerungen. Derzeit ist die erste Beta für die registrierten Entwickler verfügbar. Diese sollte man allerdings nicht auf produktiv genutzten Geräten installieren, in den ersten Betas können noch erhebliche Instabilitäten und Bugs schlummern.

Wenn ihr euch doch an die Beta traut, berichtet gern von euren Erfahrungen.

