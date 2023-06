Home Apple iPadOS 17: Das erwartet euch beim neuen Tablet-Betriebssystem

Die WWDC ist angelaufen und Apple uns und euch schon einige spannende Neuerungen präsentiert. Natürlich haben wir auch die neueste Generation von iPadOS erwartet, nun in der Versionsnummer 17. Lest hier nach, auf was ihr euch freuen dürft.

An sich war 2022 bereits ein großes Jahr für das iPad. So hat man mit vielen neuen Funktionen, wie etwa dem Stage Manager, das Arbeiten am iPad grundlegend neu gedacht. So könnte man davon ausgehen, dass iPadOS 17 eher auf Stabilität und andere Verbesserungen abzielt. Und tatsächlich hielten sich handfeste Gerüchte hinsichtlich neuer Funktionen in iPadOS 17 eher in Grenzen. Im neuen iPadOS reicht Apple ein paar Funktionen aus iOS 16 nach und konzentriert sich auf das Bearbeiten von PDFs. Naja…

Widgets und Lockscreen

Widgets sind ideal, um schnell eine Auswahl an wichtigen Informationen zu sehen. Mit Quick-Actions bringt Apple nun eine besonders interaktive Erweiterung der Widgets. Die Widgets befinden sich nach wie vor auf dem Home-Screen und kommen in der erweiterten Version auch in den Lockscreen

Apropos Lockscreen: Wie am iPhone könnt ihr diesen nun sehr vielseitig anpassen. Auch hat Apple ein paar Wallpapers nachgelegt, zum Beispiel mit den Planeten unseres Sonnensystems. Mittels Machine-Learning werden nun auch Live-Photos ideal in Szene gesetzt. Über Live-Activities seht ihr den aktuellen Stand eurer Essenslieferung oder eines gesetzten Timers direkt auf dem Lockscreen. Achja: Es gibt jetzt die Möglichkeit, MEHRERE TIMER GLEICHZEITIG zu setzen. Um Craig im übertragenen Sinne zu zitieren: Verrückte Zeiten, in denen wir leben dürfen.

Health

Wenn es sonst nicht viel zu erzählen gibt, muss man auch den kleinen Dingen Aufmerksamkeit schenken: Die Health-App kommt auf das iPad. Aufgrund des größeren Displays macht das durchaus Sinn und es gibt sicherlich viele sinnvolle Einsatzmöglichkeiten – vor allem für die Hardcore-User. Fraglich, wie viele Nutzer tatsächlich auf die Health-App auf dem iPad gewartet haben. Für Entwickler steht nun HealthKit auch für iPadOS parat.

PDF in Notizen

Da laut Apple das iPad ein perfekter Computer ist, sollten neben den vorangestellten „Funktionen“ auch ein paar Worte zum professionellen Einsatz verloren werden. Man nehme das Bearbeiten und Verwalten von PDFs, was wohl ein Thema zu sein scheint.

Direkt in die Notizen-App integriert könnt ihr mehrere PDFs in einer Notiz verwalten und mit euren Kollegen oder Freunden live zusammenarbeiten. Mit dem Apple Pencil unterschreibt ihr direkt in einer PDF und neue Machine-Learning-Modelle helfen beim Autofill von Dokumenten – selbst von gescannten Dokumenten.

Als ein kurzes PS: Den Stage Manager hat Apple ebenfalls angefasst. Ihr erhaltet nun mehr Kontrolle und ein paar neue Funktionen. Hier ein kleiner Überblick zu iPadOS 17:

