iOS 15.3.1 wird nicht mehr von Apple signiert

Apple hat die Signierung von iOS 15.3.1 beendet. Dieses Update war Mitte März erschienen und nun können Nutzer nicht länger zu dieser Version zurückkehren, wenn sie bereits das Update auf iOS 15.4 geladen und installiert haben.

iOS 15.3.1 war eine kleinere Aktualisierung, sie adressierte in der Hauptsache einige Verwundbarkeiten in WebKit, der Browser-Engine von Apple, die in Safari und unter iOS überall dort zum Einsatz kommt, wo Webinhalte geladen werden.

Eine Rückkehr zu früheren Versionen ist fast nur für Jailbreak-Nutzer interessant

Die nachfolgend veröffentlichte Version iOS 15.4 brachte eine ganze Reihe Neuerungen und auch verschiedene Verbesserungen und Fehlerbehebungen, sodass nur wenige Nutzer das Bedürfnis verspüren sollten, zu iOS 15.3.1 zurückzukehren. Lediglich Nutzer eines Jailbreaks haben häufiger den Wunsch, eine vorangegangene Version von iOS zu nutzen.

Jailbreaks funktionieren häufig nicht mehr mit der jeweils aktuellsten Version von iOS, da die hierzu genutzten Sicherheitslücken von Apple oft bereits geschlossen worden sind.

