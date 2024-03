Home iPhone Im Video: Mit dem Golfwagen durch den Apple Park

Ein YouTuber hat das geschafft, wovon viele Apple-Fans wohl nachts träumen: Eine geführte Tour durch den Apple Park zu bekommen. Gemeinsam mit dem Marketing-Manager von Apple, Greg Joswiak und anderen Mitarbeitern führte er ein Interview und bewegte sich dazu in einem Golfwagen durch Apples Zentrale.

In dem Video des YouTubers Brian Tong bekommen wir tolle Einblicke in einen Arbeitstag bei Apple und spannende Infos zu weiteren Plänen Apples.

Stable Diffusion, KI und Kamera im Fokus

Konkret geht es in dem 40-minütigem Video um Apples Pläne mit dem iPhone. Einmal mehr wird klar, dass der Fokus in Zukunft weiterhin auf der Entwicklung der Kamera liegen wird. Apple hat laut ein Mitarbeiter aus der Hardware-Abteilung etwa, dass Apple in Bezug auf die Kamera soft- und hardwareseitig sehr gut aufgestellt sei. Er erwähnt dabei explizit große Sprachmodelle und Stable Diffussion.

Bei Stable Diffusion handelt es sich um eine Software, mit der Text in Bilder umgewandelt werden kann. Es ist also durchaus möglich, dass Apple plant, mittels KI Verbesserung oder Änderungen an Fotos vornehmen lassen will.

Passend dazu befindet sich Apple in Verhandlungen mit Google und OpenAI, um deren künstliche Intelligenz auf dem iPhone verwenden zu dürfen.

