IKEA veröffentlicht neue Firmware für den DIRIGERA-Hub – Zusammenspiel mit Sonos-Speakern wird verbessert

Wer auf der Suche nach einem Multiroom-System ist, der wird zwangläufig auch auf Sonos kommen. Die Amerikaner haben vor wenigen Wochen gerade erst zwei neue Lautsprecher vorgestellt, die kommen jedoch zu einem ordentlichen Preis. Deutlich günstiger wird es bei IKEA und der SYMFONISK-Serie. Hier konnte es aber zu Einschränkungen in der Nutzung kommen, was die Schweden mit neuer Firmware beheben.

Neue Firmware für den DIRIGERA-Hub

Der neue ERA 100 kostet in der UVP 279,00 Euro, den SYMFONISK-Regallautsprecher mit Technik von Sonos gibt es für 129,00 Euro. Diesen und andere Lautsprecher aus der SYMFONISK-Serie dürften einige Sonos-Nutzer als nette Ergänzung gekauft haben. In der Vergangenheit gab es jedoch einige Probleme mit den originalen Sonos-Lautsprechern, da diese über die IKEA Home App nicht erreichbar waren. Das lag wohl am DIRIGERA-Hub. Genau dafür gibt es nun ein Firmwareupdate. Die Versionsnummer lautet 2.354.0 und verbessert die Integration der Sonos-Lautsprecher.

Wird über die IKEA Home Smart-App installiert

Die neue Firmware ist ausschließlich für den DIRIGERA-Hub verfügbar, der zudem mit Matter kompatibel ist. Ab Werk sollte eine automatische Installation aktiviert sein. Wer die neue Firmware noch nicht erhalten hat, kann beruhigt sein. Diese wird seit vergangener Woche in Wellen ausgerollt und man kann das Update zudem manuell über die Einstellungen anstoßen.

