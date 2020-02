Heißt das iPhone 9 doch iPhone SE 2?

Das iPhone 9 kommt vermutlich im nächsten Monat auf den Markt und es wird sich wohl um einen Nachfolger des iPhone 8 handeln, das durch das neue Modell im Lineup abgelöst werden dürfte. Doch wie wird Apple das neue iPhone nennen? Zuletzt sprachen wir immer vom iPhone 9, gesetzt ist dieser Name allerdings noch nicht.

Das iPhone 9 ist womöglich gar nicht das iPhone 9, zumindest der Name ist nach wie vor strittig. Wir sprachen zuletzt immer vom iPhone 9, weil diese Bezeichnung angesichts der erwarteten Ähnlichkeit zum iPhone 8 plausibel scheint. Zuvor wurde aber lange von einem iPhone SE 2 gesprochen, weil eine Art Neuauflage des kleinen 3,5 Zoll-Modells im Raum stand.

Nun haben erste Case-Hersteller schon damit begonnen, Cases für das iPhone 9 zu verschicken. oder Totallee etwa bietet ein Thin iPhone SE 2 Case. Nun erhalten diese Zubehörhersteller ihre Informationen im Vorfeld eines Starts nicht direkt von Apple, sondern zumeist von Quellen in der Lieferkette, sodass sie ihre Produkte an die physischen Maße der Geräte angleichen können. Die korrekten Namen, die Apple den neuen Modellen geben wird, erfahren die Hersteller im Vorfeld nicht unbedingt. Dennoch bleibt es erwähnenswert, wie die Zubehörbranche einen Monat vor dem Launch das neue iPhone bezeichnet.

Es wird ein Gerät mit 4,7 Zoll großem LCD-Display und Touch-ID in einem Home-Button erwartet. Ming-Chi Kuo sieht den Preis bei 399 Dollar, ebenso Fast Company. Andere Analysten hatten zuvor einen Startpreis von 475 Dollar als realistisch bezeichnet. So oder so dürfte das iPhone 9 / iPhone SE 2 eine Art Budget-Modell werden, das sich gut verkaufen dürfte.

