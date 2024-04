Home Sonstiges Für Entwickler: Apple bewirbt neuen YouTube-Kanal

Die WWDC ist Apples große Entwickler-Konferenz. Sie findet traditionell im Juni statt und gibt spannende Einblicke in die Welt der Betriebssysteme Apples. Entwickler aus der ganzen Welt sind dort geladen, um sich über die neuesten Ideen Apples zu informieren.

Für uns ist die WWDC insofern spannend, als dass hier die jährlichen Hauptversionen von iOS, iPadOS, macOS, watchOS und tvOS vorgestellt werden. Während diese erst im Herbst der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden, können sich Entwickler schon Monate im Voraus darauf einstellen und ihre Apps entsprechend anpassen. Passend dazu hat Apple nun einen eigenen YouTube-Kanal für Entwickler erstellt und bewirbt diesen.

„Hello World“: Apple begrüßt Entwickler auf YouTube

Vor 12 Tagen eröffnet, hat Apple auf dem neuen Kanal bereits 41 Videos veröffentlicht. Thematisch wird hier die WWDC 2023 zusammengefasst. Nach der diesjährigen Konferenz, die vom 10. bis 14. Juni stattfinden wird, dürften wir ähnliche Inhalte erwarten. Den Anfang macht ein Video mit dem Titel „Hello World“:

In diesem Jahr wird sich auch bei Apple alles um künstliche Intelligenz drehen. Apfelpage berichtete bereits, KI könnte auf allen Geräten Einzug halten und vor allem Siri deutlich verbessern. Außerdem könnte Apple wie im vergangenen Jahr neue Hardware ankündigen. 2023 gab es gleich zu Beginn die Vorstellung der Apple Vision Pro. Außerdem kündigte man in Cupertino ein neues MacBook Air, ein neues MacBook Pro sowie den Mac Studio an. All das haben wir bereits vorher in einem Artikel vermutet.

