Zur WWDC: Apple soll mehrere neue Macs bringen

Zur WWDC 2023 soll ein neues McBook starten, das wurde erwartet. Dass allerdings gleich mehrere neue Modelle vorgestellt werden könnten, ist neu. Unklar ist hier aktuell, welche neuen Macs das im Detail sein könnten.

Nur noch wenige Tage, dann startet die WWDC 2023. Die diesjährige Keynote dürfte eine regelrechte Monster-Veranstaltung werden. iOS 17 und Co. das neue MacBook Air und die wohl alles andere überstrahlende MR-Brille, dennoch soll nicht nur ein neuer Mac gezeigt werden, so Mark Gurman zuletzt.

Der Redakteur von Bloomberg sprach zuletzt davon, dass Apple mehrere neue Macs zeigen wird. Dies wirft nun einige Fragen auf.

I’m expecting three major focus areas next week: 1) several new Macs, 2) the mixed-reality headset, 3) the new OSs. With all of the new hardware and software, I expect the keynote to be one of Apple’s longest ever and easily exceed two hours.

— Mark Gurman (@markgurman) May 31, 2023