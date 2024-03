Home Apple Offiziell: Apple kündigt die WWDC 2024 an

Apple hat die WWDC 2024 offiziell angekündigt. Die Veranstaltung findet wie üblich im Juni statt. Eine weitere Sache bleibt ebenfalls wie in den letzten Jahren: Die WWDC 2024 ist weitestgehend ein Online-Event.

Apple hat heute Abend die diesjährige weltweite Entwicklerkonferenz WWDC 2024 offiziell angekündigt. Wie üblich findet das Happening im Juni statt, ein wenig später als meist.

Vom 10. bis 14. Juni wird die WWDC dieses Jahr abgehalten. Der Eröffnungstag fällt wie meist auf einen Montag.

Die WWDC 2024 ist weiterhin eine Online-Veranstaltung

Ein Umstand ist auch dieses Jahr so, wie es sich in den letzten Jahren bereits eingebürgert hat: Die gesamte WWDC 2024 wird online für alle Entwickler übertragen. Damit gibt es zwar keine Limitierungen hinsichtlich der Teilnahme, der persönliche Charakter des Events fällt aber auch weg.

Bis auf eine Ausnahme: Am 10. Juni gibt es eine Sonderveranstaltung im Apple Park. Entwickle können sich für diese Keynote-Veranstaltung bewerben und einige handverlesene Developer werden dann die Möglichkeit erhalten, nach Cupertino zu reisen. Wer sein Glück versuchen möchte, kann dies auf den Developer-Seiten tun

Im Anschluss an die Keynote folgen die bekannten Veranstaltungsformate der State of the Union, ein Blick auf die Apple-Plattformen, sowie die Apple-Design-Awards.

Im Laufe der Woche folgen dann zahlreiche Panels, in denen Entwickler mit den Neuerungen und neuen APIs vertraut gemacht werden – alle online.

iOS 18 und Co. werden auf der WWDC vorgestellt

Auf der diesjährigen WWDC wird iOS 18 vorgestellt, das erste große Update mit KI-Features für das iPhone. Apple wird ferner auch die neuen Hauptversionen von macOS, watchOS und tvOS vorstellen, im Nachgang beginnt dann der lange Beta-Zyklus.

Im Herbst werden die kommenden großen Updates dann für alle Nutzer kompatibler Geräte veröffentlicht werden.

