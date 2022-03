Home Sonstiges FRITZ!OS 7.31 ist für die FRITZ!Box 7590 AX verfügbar

FRITZ!OS 7.31 ist für die FRITZ!Box 7590 AX verfügbar

Apple hat bekanntlich das Geschäft mit den Routern eingestellt, weshalb man sich notgedrungen nach Alternativen umschauen musste. Eine kommt direkt aus Deutschland vom Hersteller AVM, hört auf den Namen FRITZ!Box und hat sich in den vergangenen Jahren einen festen Platz erobert. Das aktuelle Top-Modell ist die FRITZ!Box 7590 AX, kommt mit Wi-Fi 6 und darf sich über ein Update der Firmware freuen.

FRITZ!OS 7.31 ist verfügbar

Bereits vor wenigen Wochen stellte AVM für die FRITZ!Box 7590 das Update auf FRITZ!OS 7.31 bereit, nun zieht das Nachfolge-Modell nach. Das dürfte das letzte größere Update sein, bevor es FRITZ!OS 7.50 gibt. Doch zurück zum Update: Dafür hat AVM diese Release-Notes bereitgestellt:

Vorfahrt im Homeoffice – Priorisierung eines Computers beim Internetzugang leicht aktivierbar

FRITZ!Fon zeigt Wettervorhersage auf dem Startbildschirm

Lichtsequenz „Aufwachen/Einschlafen“ für den FRITZ!DECT 500 und kompatible DECT-LED-Lampen

Prima Raumklima mit FRITZ!DECT 440 – die Luftfeuchtigkeit leicht im Blick

FRITZ! Smart Home unterstützt nun auch kompatible Rollladensteuerungen

Für das in FRITZ!Box integrierte Faxgerät: Journal für empfangene und gesendete Telefaxe

Zahlreiche Verbesserungen der Bedienoberfläche für die Nutzung von Telefonbuch, Rufumleitungen und Rufsperren

Wie installiert ihr das Update?

Das Update wird über die Oberfläche der FRITZ!Box installiert. Dazu gebt Ihr einfach fritz.box in die Adresszeile des Browsers ein und meldet euch dann mit dem Gerätepasswort an. Anschließend navigiert Ihr zum Reiter „System“und dort zum Menüpunkt „Update“. Hier tippt Ihr dann einfach auf den Button „Neues FRITZ!OS suchen“. Da die FRITZ!Box 7590 AX anschließend neu gestartet wird, solltet Ihr die Installation des Updates in den Abend verschieben.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!