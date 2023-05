Home Daybreak Apple Final Cut und Logic Pro auf der Brille | Anrufe und verschlüsselte Nachrichten auf Twitter | OLED-Zulieferer investieren zögerlich – Daybreak Apple

Einen wundervollen guten Morgen! Heute geht es um Final Cut und Logic Pro auf der Apple-Brille, was es neues bei Twitter gibt und warum Apple es schwer mit dem OLED-Umstieg mancher Geräte haben könnte. Das und mehr gleich hier!

Final Cut und Logic Pro auf dem Headset

Am Dienstag gab es erst die überraschende Nachricht, dass Final Cut Pro und Logic Pro nun auch auf das iPad kommen werden. Nun gibt es spekulationen darüber, dass die beiden Programme auch im Apple-Headset eingesetzt werden könnten. Da man sich hier noch nicht sicher mit den Anwendungsmöglichkeiten des Produktes ist, wird spekuliert, dass produktives Arbeiten eine davon sein könnte.

Twitter bringt Anrufe und Verschlüsselung

Endlich mal gute Nachrichten über Twitter. Diese wollen nämlich bald Direktnachrichten Ende-zu-Ende verschlüsseln. Außerdem soll es in absehbarer Zeit möglich sein, Audio- und Videoanrufe zu führen. Zudem soll es nun einfacher möglich sein, auf Tweets zu Antworten bzw. auf alle Kommentare einer Unterhaltung antworten zu können. Um dies zu unterstützen, kann in Zukunft auch mit Emojis reagiert werden.

Apples OLED-Zulieferer investieren ungerne

Apple möchte in den nächsten Jahren alle Displays auf OLED umstellen. Besonders betroffen sind hier Macs und iPads, da die Display-Technologie hier nur bei den wenigsten Modellen verfügbar ist. Nur sind dies auch die beiden Geräte, die in der letzten Zeit am stärksten mit Verkaufsrückgängen leben mussten. Die Zulieferer der Displays zögern also aktuell, ihre Fabriken auszubauen oder anderweitig zu investieren.

Was sonst noch wichtig war

Das wars auch schon für heute. Ich wünsche euch einen schönen und erholsamen Tag!

