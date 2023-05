Home Sonstiges Gesperrt: YouTube blockiert Nutzer mit Werbeblockern

Gesperrt: YouTube blockiert Nutzer mit Werbeblockern

YouTube will Werbeblocker in Zukunft blockieren. Nutzer, die die Anzeigenflut auszusperren versucht, sollen den Zugang zur Seite verlieren oder zahlen. Was vorerst noch experimentell ist, könnte bald alle Nutzer betreffen.

YouTube lebt von Werbeanzeigen und die Nutzer haben sie hassen gelernt. Viele Zuschauer vermeiden die ständigen Anzeigen und Unterbrechungen daher durch Werbeblocker. Das allerdings ist womöglich bald vorbei. Aktuell werden einige Nutzer aus YouTube ausgeschlossen, wenn sie keine Anzeigen akzeptieren.

Inhalt von Reddit anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Reddit anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Reddit. Inhalt von Reddit immer anzeigen

Nutzer berichteten so etwa auf Reddit über ein neues Popup. Darin wird der Nutzer darauf aufmerksam gemacht, dass er scheinbar einen Werbeblocker nutzt. Anzeigen, so führt YouTube weiter aus, würden die Plattform für Milliarden Nutzer kostenlos halten.

Werbung akzeptieren oder zahlen

Dem Nutzer bleiben in diesem Moment genau zwei Möglichkeiten: Die Werbung wieder zuzulassen oder YouTube Premium abonnieren, dieser Dienst kostet gut Dollar / Euro im Monat und beinhaltet unter anderem ein werbefreies YouTube.

Derzeit teste YouTube diese Blockade nur, wird ein Sprecher zitiert, dieses Vorgehen könnte aber bereits sehr bald zum Standard auf YouTube werden. Ob dadurch Nutzer von der Plattform vertrieben werden, steht allerdings dahin.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!