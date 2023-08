Home Daybreak Apple Face ID auf dem Mac | iPhone 14 das erfolgreichste Smartphone | Apple Watch bekommt neue Sensoren – Daybreak Apple

Einen wundervollen guten Morgen! Heute geht es um Face ID auf dem Mac, warum das iPhone 14 das erfolgreichste ist und die Apple Watch bekommt wohl neue Sensoren für Sportzwecke. Das und mehr gleich hier!

Kommt Face ID auf dem Mac?

Ein neues Patent gibt Hoffnung. Dieses hat Apple nun eingereicht und es beschreibt, wie auf einem Laptop ein Gesichtsscan wie auf dem iPhone und iPad durchgeführt wird. Zuletzt hatte man bei den neuen MacBooks mit Notch ja die Hoffnung, dass hier Face ID bereit stehen würde. Falls das entsperren per Gesicht auf den Mac kommen sollte, wird es allerdings noch dauern, da von einem Patent bis zur Umsetzung sicher mindestens 2 Jahre vergehen werden.

Standard-iPhone 14 überholt sie alle

Dem iPhone 14 wurde bereits das scheitern vorausgesagt, bevor es überhaupt erschien. Außer ein paar kleinen Änderungen gab es auch nicht viel, was für einen Kauf gesprochen hätte. So kam es dann auch und das Modell wurde das am wenigsten nachgefragte der ganzen Reihe. Doch dies ändert sich nun und im letzten Quartal war das iPhone 14 das meistverkaufte Smartphone generell, welches ein OLED-Display besitzt.

Kraftsport-Sensoren für die Apple Watch

Während Sensoren für Blutzucker und Blutdruck noch auf sich warten lassen, tut sich anscheinend etwas in einem anderen Bereich. So sucht Apple aktuell nach Mitarbeitern, die an neunen Sensoren für den Kraftsport arbeiten. Anscheinend möchte man hier bessere und vielleicht auch mehr Messergebnisse abliefern.

Das war es wieder für heute. Euch allen noch einen schönen und erfreulichen Mittwoch!

