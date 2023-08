Home Featured Noch ein Patent: Wann kommt Face ID auf den Mac?

Noch ein Patent: Wann kommt Face ID auf den Mac?

Wann bekommt das MacBook endlich Face ID? Ein weiteres Patent für eine Gesichtserkennung am Mac wurde nun von Apple beantragt. Kunden sollten sich dennoch nicht allzu viele Hoffnungen machen.

Vielen Nutzern fehlt schon lange Face ID am Mac. Die Hoffnungen flackerten nochmal kurz auf und wurden besonders hart enttäuscht, als das MacBook Pro mit Notch vorgestellt wurde, denn in dieser fand sich – anders als am iPhone – eben keine TrueDepth-Kamera, dabei hat Apple schon lange Patente für eine Gesichtserkennung am Mac in der Schublade. Das erste wurde bereits vor über sechs Jahren eingereicht, noch bevor Face ID im iPhone X an den Start ging.

Neues Patent für Gesichtserkennung im Mac

Nun wurde ein weiteres Patent von Apple beantragt, das in diese Richtung geht. In der für Patente üblichen, diffusen Sprache wird eine Technik beschrieben, die in ein Display eingebettet ist, das mit einem weiteren Bestandteil – dem Gehäuse eines Notebooks – verbunden und aus mehreren Schichten aufgebaut ist, in die eine Vorrichtung eingebaut ist, die unter anderem einen Projektor beinhaltet, der eine optische Matrix auf einen Nutzer projizieren kann.

Mit anderen Worten: Es wird ein Infrarot-Projektor beschrieben, wie ihn die TrueDepth-Kamera nutzt.

Leider dürfte Apple dennoch nicht so rasch einen solchen Mac umsetzen.

Wieso Face ID wohl doch nicht so bald kommen wird

Denn einerseits steht der Umsetzung derzeit noch der sehr schmale MacBook-Deckel im Weg, andererseits müsste noch die Frage geklärt werden, wann die Entsperrung ausgelöst werden soll, diese Frage beantwortet sich an einem Desktop weniger klar, als am iPhone. Eine von Apple in einem früheren Patent beschriebene Herangehensweise würde es erfordern, dass der Mac, wenn aufgeklappt und im Ruhezustand, ständig nach bekannten Gesichtern scannt. Findet er eins, fährt er in einen Modus mit etwas mehr aktiver Rechenleistung und lässt den Verifizierungsprozess ablaufen, hier mehr dazu. Dieser Ansatz ist allerdings alles andere als trivial umzusetzen und Apple verweist ohnehin darauf, dass Touch ID die bessere Methode wäre, weil der Nutzer beim Anmelden ohnehin schon die Hände auf dem Keyboard habe.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!