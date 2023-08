Home Gerüchte iPhone 16: Wi-Fi 7 und verbesserte 48 MP-Kamera geplant

Das iPhone 16 wird wohl den neuen WLAN-Standard Wi-Fi 7 unterstützen, dieser beschleunigt die Datenübertragung noch einmal deutlich. Auch wird mit einer abermals verbesserten 48 MP-Kamera gerechnet.

Die kommenden iPhone-Generationen werden in vielen Aspekten eher eine evolutionäre Entwicklung erleben, etwa mit Blick auf die Verbindungsstandards. Das zeigt sich beispielsweise beim WLAN, wo Apple wohl die Unterstützung des Wi-Fi 7-Standards vorbereitet, so nun der Analyst Jeff Pu in einer aktuellen Notiz für Haitong International Securities in Hongkong.

Wi-Fi 7 ist der Nachfolger von Wi-Fi 6 und ermöglicht es, Daten gleichzeitig auf dem 2,4 GHz-, dem Fünf GHz- und dem 6GHz-Band zu übertragen, damit lassen sich Datenraten von bis zu 40 Gbit/s erreichen – theoretisch. Praktisch sind das Werte aus dem Labor, die sich auch nur dort erreichen lassen, abgesehen von der Tatsache, dass es noch viele Jahre dauern wird, bis Wi-Fi 7 in einer signifikanten Anzahl an Routern verfügbar sein wird.

48 MP-Kamera wird verbessert

Wi-Fi 6E wird in das iPhone 15-Lineup einziehen, vermuten Experten. Damit lässt sich der Frequenzbereich im 6GHz-Band ebenfalls nutzen.

Im iPhone 16 indes soll Apple auf eine verbesserte Version der 48 MP-Kamera zurückgreifen, die erstmals im iPhone 14 Pro eingesetzt wurde, dort werden vier Pixel zu einem Superpixel zusammengefasst. Neben dem Hauptobjektiv soll im iPhone 16 Pro auch das Ultraweitwinkelobjektiv eine Auflösung von 48 Megapixeln erhalten.

Stand heute sind all diese Ausblicke mit einer gehörigen Vorsicht zu betrachten, erscheinen jedoch nicht unbedingt umplausibel. Das iPhone 16-Lineup wird wohl im Herbst 2024 vorgestellt.

