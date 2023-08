Home Apple Fahrrad weg: AirTag verhilft Frau zu ihrem Eigentum

Fahrrad weg: AirTag verhilft Frau zu ihrem Eigentum

Apples AirTags sind noch immer geeignet, um Diebstähle zu verhindern, wie ein neuer Vorfall aus den Niederlanden zeigt. Dort half der Tragier, ein gestohlenes Fahrrad aufzuspüren. Das Opfer und die Polizei wurden von der Wo ist-App zügig und präzise zum Diebesgut geleitet.

Apples AirTags waren zwar laut Apple nie dafür vorgesehen, sind aber dennoch nach wie vor ein hilfreiches Werkzeug, um Diebstähle aufzuklären, das zeigt der Fall von Beatriz Spaltemberg und ihrem Mann William Lacerda, einem Paar aus Utrecht, wo Fahrraddiebstähle zuletzt immer häufiger werden. Eben darum hat das Paar auch an allen seinen Rädern AirTags versteckt, ohne jedoch damit zu rechnen, sie jemals zur Aufklärung eines Diebstahls nutzen zu müssen. Dann aber schlugen die Diebe zu, als Spaltemberg zum Training im Fitnessstudio war. Sie hatte ihr Rad zwar angeschlossen, jedoch den Schlüssel im Schloss vergessen, was die Diebe sofort ausnutzten.

Der AirTag hilft schnell und zuverlässig

Als sie ihr Training beendet hatte und ihr Rad gestohlen vorfand, öffnete Spaltemberg sofort die Wo ist-App, wie sie der Seite 9to5Mac erzählte. Diese zeigte den Standort des Rades quasi in Echtzeit an und sie ging mit der alarmierten Polizei umgehend zu der angegebenen Adresse. Mittels der Präzisionssuche wies die Geschädigte ihre Besitzerschaft nach, die Polizei wertete zusätzlich Aufnahmen von Überwachungskameras aus.

Die Polizei zeigte sich erfreut, da die Aufklärung von Fahrraddiebstählen üblicherweise wenig erfolgversprechend ist. Der ganze Fall war in etwa anderthalb Stunden erledigt. Dass es eine gute Idee ist, nicht auf eigene Faust loszuziehen, um einen Dieb zu stellen, zeigte ein früherer Fall in den USA, über den wir in dieser Meldung berichtet hatten.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!