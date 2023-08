Home Hardware Die Sonos ARC hat einen Knall, bei euch auch?

Die Sonos ARC hat einen Knall, bei euch auch?

Die Sonos ARC-Soundbar sorgt bei manchen Nutzern für lautstarken Ärger durch lautstarke Störungen: Immer wieder kommt es zu Knallgeräuschen bei der Wiedergabe, dies jedoch nur bei Dolby Atmos. Sonos räumt zwar Probleme ein, bleibt aber wenig hilfreich.

Das Problem erinnert ein wenig an den HomePod der ersten Generation, doch ist es hier noch ärgerlicher: Die Sonos ARC ist nämlich noch mehr als der HomePod ein Produkt der Premiumklasse – wenigstens preislich, mit um die 1.000 Euro ist die Soundbar ein Gerät, das sich solche Fehlleistungen nicht erlauben sollte. Doch ein reichlich gefüllter Diskussionsstrang im Sonos-Supportforum enthält jede Menge Nutzerberichte, die von lauten, knallenden und knackenden Geräuschen während der Wiedergabe sprechen.

Sonos hilft nicht wirklich weiter

Die betroffenen Nutzer kontaktieren wenig überraschend umgehend Sonos, dort erhalten sie dann unter anderem die Empfehlung, Dolby Atmos auszuschalten. Das behebt zwar das Problem, ist aber bei einem Produkt dieser Preisklasse absurd.

Das Problem wird in einem launigen persönlichen Erfahrungsbericht bei The Verge beschrieben: Keine andere Lösung sei ihm geblieben, als Dolby Atmos zu deaktivieren, da die explosionsartigen Urknallgeräusche sein Herz regelmäßig einige Schläge aussetzen lassen und seinen Hund zu Tode erschreckten, notierte der Redakteur. Sonos erklärte auf The Verge-Anfrage, man sei sich eines Problems bewusst, das sehr wenige Nutzer betrifft und arbeite daran, die Ursachen der Störung zu finden. Wieso man damit nach Jahren noch kein Stück weiter zu sein scheint, ist unklar.

Hat eure Sonos ARC auch einen Knall?

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!