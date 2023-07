Home Gerüchte Der HomePod startet wohl bald in Israel

Der HomePod startet wohl bald in Israel

Apple wird den HomePod und den HomePod mini wohl in nächster Zeit in Israel einführen. Einen Hinweis darauf gibt die Implementierung einer neuen Sprachversion in Siri. Der Smart Speaker wird seit Anfang des Jahres in einer neuen, großen Version verkauft.

Apple bringt den HomePod wohl bald in einen weiteren Markt. Der Smart Speaker mit Siri wird wohl in nächster Zeit in Israel starten, vermuten israelische Medien. Grund für diese Annahme ist der Umstand, dass der Release Candidate von iOS 16.6 und tvOS 16.6 die Sprachunterstützung für Hebräisch hinzufügt. In verschiedenen früheren Fällen war die Ergänzung einer weiteren Siri-spreche ein sicheres Zeichen für den Start des HomePods in einem weiteren Markt.

Genauer Zeitplan für Start des HomePods in Israel noch nicht klar

Apple betreibt in Israel keine eigenen Retail Stores und bringt seine Produkte über Händler an die Kunden. Wann genau der HomePod in dem Land an den Start gehen könnte, ist nicht bekannt.

Anfang des Jahres brachte Apple den HomePod der zweiten Generation auf den Markt, der dem originalen HomePod, der vor Jahren abgekündigt worden war, sehr ähnlich ist. Zudem wurde der Feuchtigkeitssensor des HomePod mini aktiviert, dieser wird bereits seit Oktober 2020 verkauft.

Seit langem halten sich hartnäckig Gerüchte, dass Apple in Zukunft auch ein eigenes Smart Display herausbringen möchte, substanzielle Hinweise hierauf gibt es jedoch nicht. Bis ein solches Produkt auf den Markt kommt, könnten noch Jahre vergehen.

