Das Apple Car ist tot | iOS 18-Kompatibilitätsliste | AOD weiter nur bei Pro-iPhones – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Das war ein Hammer: Apple soll das Auto abgesagt haben, so richtig und ganz und gar. Jeff Williams persönlich, Apples COO, sprich Verwalter fürs Tagesgeschäft, soll dem Projekt vor tausenden Angestellten den Stecker gezogen haben. Am Ende war es wohl eine Abwägung der Prioritäten.

Willkommen zur Übersicht am Morgen.

Die Autobranche muss sich nicht mehr sorgen, dass Apple mit einem womöglich autonomen Apple Car den ganzen Automarkt aufmischen könnte, Apple hat das Project Titan abgesagt, in ihm soll die Entwicklung eines eigenen Fahrzeugs gebündelt worden sein. Am Ende waren die Herausforderungen wohl zu gewaltig, die man sich vorgenommen hatte, autonomes Fahren war wohl ohnehin schon länger kein Thema mehr. Zudem gibt es wichtigere Baustellen: KI, das ist das, was Apple aktuell umtreibt wie nichts sonst. Wer immer kann, soll im Unternehmen bleiben und jetzt statt an Autos zu basteln, an der Pumpe fürs Blut von morgen arbeiten.

Welche iPhones bekommen iOS 18?

KI, ich sagte es schon, das ist das Top-Thema bei Apple dieser Tage. iOS 18 soll auch ganz im Zeichen generativer KI-Funktionen stehen, da fragen sich womöglich schon einige iPhone-Nutzer, ob ihr Gerät das Update noch bekommen wird. Gute Nachrichten, zumindest zunächst: ob allerdings auch alle alten Geräte noch die neuen Funktionen erhalten, steht auf einem ganz anderen Blatt.

Apples Always-On-Display ist knifflig

Inzwischen hat so ziemlich jedes Smartphone ein Always-On-Display – jedes? Nein! Im iPhone-Lager bleibt dies weiter nur den teuren Pro-Modellen vorbehalten und das bleibt auch so, zumindest vorerst. Das könnte an den Displays liegen, die Apple braucht.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Es gibt neue Betas: Der Release Candidate von iOS 17.4 und iPadOS 17.4 ist da, desgleichen die fünften Betas von macOS Sonoma 14.4 und tvOS 17.4.

Apple TV+ bekommt mehr Inhalte.

Und Apples Streamingdienst bekommt mehr Futter: Eine weitere Doku-Serie geht an den Start.

Apples iPhone-Hüllen ziehen weiter Kritik auf sich.

Mit seinen feingewebten iPhone-Hüllen tut sich Apple offenbar keinen Gefallen: Die Kritik an diesen Cases will einfach nicht abreißen, die Hüllen waren bereits flankiert von einem regelrechten Sturm der Empörung in den Verkauf gestartet.

Löst KI die Apps ab?

Und einer interessanten Idee der Telekom wollen wir uns zum Schluss noch zuwenden: Sie möchte die Zukunft des Smartphones ausgemacht haben – mal wieder: Eine Zukunft ohne Apps, nur durch KI getrieben, dieses Konzept präsentierte sie auf dem MWC in ersten Ansätzen. Man darf annehmen: Dies ist eine noch eher weiter entfernte Zukunft.

Ich wünsche euch einen schönen Start in den Tag.

