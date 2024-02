Home Sonstiges iPhone-Moment? Telekom stellt KI-Handy ohne Apps vor

Als 2007 das erste iPhone mit Touchscreen und Apps vorgestellt wurde, konnte noch kaum einer ahnen, wie sehr dieses Gerät unsere Welt verändern wird. Jetzt sind wir womöglich Zeugen eines ähnlichen Moments. Die Deutsche Telekom hat gestern ein Smartphone vorgestellt, das ohne Apps auskommt und nur mit künstlicher Intelligenz (KI) arbeiten soll.

Es könnte eine weitere Revolution in der schnelllebigen Tech-Welt sein. Auf dem Mobile World Congress 2024 in Barcelona hat die Deutsche Telekom ein neues Konzept präsentiert. Experten gehen davon aus, dass so die Smartphones der Zukunft aussehen könnten. Statt für jedes Bedürfnis eine eigene App anwenden zu müssen, könnte künstliche Intelligenz die Art und Weise, wie wir Smartphones nutzen, ein weiteres Mal grundlegend verändern.

„Wunderkind“ entwickelt KI für Telekom

„Die Zukunft wird frei von Apps sein“, sagt Jerry Yue im Rahmen der Vorstellen des KI-Phones. Der Gründer von Brain Technologies ist maßgeblich für die Entwicklung der KI für das Smartphone der Deutschen Telekom verantwortlich. Aus der Kooperation des deutschen Telekommunikations-Riesen und dem Silicon Valley-Startup ist ein Konzept entstanden, dass für den nächsten iPhone-Moment sorgen könnte. Der YouTube-Kanal „Android Authority“ hat sich das genauer angesehen:

Mit erst 30 Jahren steht Yue an der Spitze dieser Entwicklung. Seiner Vision nach kommunizieren wir in Zukunft nur noch mit einer KI auf dem Smartphone, statt einzelne Apps zu nutzen. Die Cloud-basierte, künstliche Intelligenz soll Daten aus dem Internet ziehen und dem Nutzer aufbereiten, ohne den Umweg über eine App gehen zu müssen.

Künstliche Intelligenz ist Zukunft des Smartphones

Essensbestellungen, der Kauf von Flugtickets, die Abfrage von Routen zur Navigation: All das wird in Zukunft per Sprachbefehl abrufbar sein. Zumindest wenn es nach Yue und der Telekom geht. Die Hardware des nun vorgestellten Konzepts ist dabei weniger spannend, viel mehr geht es um die Idee dahinter. Auch andere Hersteller werden vermehrt auf KI im Smartphone setzen. Samsung wirbt aktuell mit der Galaxy AI, auch Google nutzt KI zur Bearbeitung von Fotos und Videos. Gerüchten zufolge will Apple unter iOS 18 ebenfalls einen großen KI-Sprung machen.

Dass die Telekom mit seinem KI-Phone einen großen Wurf macht, ist noch keine beschlossene Sache. Zu groß ist der technologische Vorsprung der großen Marktmächte Apple, Google und Co. Eine vernünftige Implementierung von KI dürfte den etablierten Herstellern dabei helfen, auch in Zukunft ganz oben zu stehen. Ob das mit oder ohne Apps sein wird, werden wir sehen.

