Home iPhone Always-On-Display: Auch 2024 vorerst nur in Pro-Modellen

Always-On-Display: Auch 2024 vorerst nur in Pro-Modellen

Das Always-On-Display im iPhone wird wohl noch ein weiteres Jahr exklusiv den Pro-Modellen vorbehalten bleiben. Ein Grund, wenn auch sicher nicht der einzige, ist in fehlender Fertigungskapazität von LTPO-Displays zu suchen, heißt es in Lieferkettenkreisen. Derzeit bekommt Apple nur von Samsung Display diese Panels.

Apples iPhones bieten zwar inzwischen ein Always-On-Display, jedoch besitzen nur die Pro-Modelle dieses Feature. Dabei wird es wohl noch wenigstens für eine Generation bleiben, heißt es in Berichten südkoreanischer Branchenmedien, die sich auf Informationen aus der Lieferkette stützen. Diese bekräftigen frühere Ausblicke von Display-Branchenexperte Ross Young.

Always-On-Display für alle Modelle erst ab 2025

Danach hängt es vor allem an der Verfügbarkeit von LTPO-Panels für das iPhone, diese bezieht Apple aktuell ausschließlich von Samsung Display. Sie sind in der Lage, die Bildwiederholrate zwischen 1 bis 120 Hz zu variieren, was eine Anforderung für Apples Version eines Always-On-Displays ist. LG kann bislang nur die älteren LPTS-Displays liefern. Apple beabsichtigt indes auch, LTPO-Panels von BOE zu beziehen, auch wenn der chinesische Fertiger derzeit noch nicht so weit ist, diese Displays in Masse zu liefern.

Es sind auch Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens angebracht, diesen Schritt verlässlich zu gehen, immer wieder hatte BOE Probleme, Apples hohe Qualitätsanforderungen zu erfüllen, was zeitweise gar in grenzwertigen Aktionen des Displayherstellers gipfelte, die zum temporären Ausschluss von weiteren Aufträgen führten.

Alle vier iPhones erst ab 2025 mit AOD

Apple werde BOE dabei unterstützen, die Massenfertigung von LTPO-Panels aufzunehmen, heißt es nun. Dennoch wolle man sich in Cupertino nicht auf den Erfolg der Chinesen verlassen müssen.

Erst ab dem iPhone 17 ist aktuell daher wohl angedacht, alle neuen Modelle eines Jahrgangs mit dem Feature auszustatten. Ein Always-On-Display ist bei vielen Herstellern im Android-Lager schon lange Standard, allerdings gibt es bei Umsetzung und Funktionsumfang hier deutliche Unterschiede.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!