Auto abgesagt: Apple löst Projektteam auf und setzt alle Karten auf KI

Das Apple Car ist abgesagt: Diese Entscheidung hat Apples COO Jeff Williams offenbar vor tausenden Mitarbeitern verkündet. Am Ende dürften die Hürden und Herausforderungen doch zu groß gewesen sein. Im Project Titan wird es auch zu Entlassungen kommen.

So schnell kann es gehen: Heute noch hatten wir über zunehmende Testfahrten von Apples Flotte halbautonomer Fahrzeuge in Kalifornien berichtet und Aussagen von Auto-Insidern zitiert, die das Handelsblatt veröffentlicht hatte. Diese zeigten sich angesichts eines möglichen Apple Car durchaus nachdenklich. All das war vor dem Auftritt von Jeff Williams vor rund 2.000 Beschäftigten, über den Bloomberg heute Abend berichtet. In diesem Rahmen soll Williams das Ende des Autoprojekts verkündet haben.

KI ist wichtiger

Apple habe alle Pläne zur Entwicklung eines – möglicherweise autonomen – Autos auf Eis gelegt, so Williams. Die Entscheidung soll bereits letzte Woche im Kreis der Apple-Führungskräfte getroffen worden sein.

Viele Mitarbeiter aus dem Project Titan werden wohl eine Zukunft unter John Giannandrea haben, Apples Chef für KI-Entwicklung. Denn die ist bei Apple nun die Top-Priorität, wer auch immer sich für Arbeiten in diesem Bereich qualifiziere, solle wechseln, heißt es.

Es wird auch Entlassungen geben

Allerdings werden nicht alle nun mehr Ex-Auto-Entwickler für die KI-Abteilung gebraucht. Unter den zahlreichen Designern und Ingenieuren werde es auch Beschäftigte geben, die entlassen werden, hieß es auf dem Meeting. Völlig überraschend kommt das Aus des Projekts aber nicht.

Schon vor einiger Zeit war das ganze Vorhaben offenbar gewaltig zusammengestrichen worden: Alle Autonomiefunktionen sollen bereits länger abgekündigt gewesen sein. Das Project Titan hatte dem Vernehmen nach über die Jahre auch immer wieder mit erheblichen planerischen und personellen Rückschlägen zu kämpfen.

